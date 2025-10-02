Új rendőrfőkapitány-helyettest neveztek ki a Jászkunságban

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. október 1-jei hatállyal kinevezte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásába Kun József r. alezredest, aki április 16-tól megbízással látta el a feladatát.

Kinevezték a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettest

Forrás: Police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint Dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 2025. október 2-án ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről szóló parancsot.