Most már hivatalosan is

5 órája

Új rendőrfőkapitány-helyettest neveztek ki a Jászkunságban

Kun József r. alezredest 2025. október 1-jétől kinevezték a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének.

Szoljon.hu

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. október 1-jei hatállyal kinevezte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásába Kun József r. alezredest, aki április 16-tól megbízással látta el a feladatát.

Kinevezték a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettest
Forrás:  Police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint Dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 2025. október 2-án ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről szóló parancsot.

