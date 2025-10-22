58 perce
Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában
Szerda hajnalban sokan ijedten ugrottak ki az ágyból Csongrádon és a környező településeken: megmozdult alattuk a talaj. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,0 magnitúdójú földrengést észleltek a térségben.
A GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda adatai alapján a rengés központja Csongrád közelében volt, de hatását messzire, egészen Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezni lehetett.
„Nagy, durranásszerű hangra ébredtem pár perccel 1 óra előtt. Kimentem az utcára, mert nem tudtam, mi történik. A kutyák mindenhol ugattak, ijesztő volt!” – írta egy csongrádi lakos.
Mások is hasonló élményről számoltak be:
00:54 körül az ajtó és a fal rázkódott, mintha huzat csapta volna be.
Nem csak a közvetlen környéken érezték a rengést. Egy ceglédi asszony arról számolt be, hogy bár ő maga nem érzékelte a mozgást, állatai különösen viselkedtek.
A lovam fel-alá vágtatott, a macskák elbújtak, a kutyák nyüszítve járkáltak a házban.
A Jászkunságban is többen érzékelték a föld mozgását. Egy kunszentmártoni nő azt írta, megremegett az ágya, és morajlást hallott a hajnali órákban.
Nem ez volt az első földrengés a térségben
Csongrád környékét az elmúlt években már több kisebb földrengés is érte. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium jelenleg azt vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben állhat-e a nyári eseményekkel, illetve a Magyarország területén azonosított aktív szerkezeti vonalakkal.
Érdekesség, hogy a csongrádi rengést nemcsak a közvetlen térségben, hanem Törökszentmiklóson is érzékelték. Egy helyi nő elmondása szerint a földmozgás pillanatában „megmozdult alatta a kanapé”, és csak később tudatosult benne, hogy földrengést érzett.
A katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról, de a szakemberek folyamatosan elemzik a helyzetet. Az eredményekről várhatóan a Délmagyar.hu és a Szoljon.hu is részletesen beszámol majd.
