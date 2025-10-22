október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Földrengés

58 perce

Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában

Címkék#moraj#földrengés#adatok

Szerda hajnalban sokan ijedten ugrottak ki az ágyból Csongrádon és a környező településeken: megmozdult alattuk a talaj. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,0 magnitúdójú földrengést észleltek a térségben.

Szoljon.hu

A GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda adatai alapján a rengés központja Csongrád közelében volt, de hatását messzire, egészen Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezni lehetett.

földrengés
Földrengés rázta meg Csongrádot, hatása a Jászkunságban is érezhető volt
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda Facebook-oldala

„Nagy, durranásszerű hangra ébredtem pár perccel 1 óra előtt. Kimentem az utcára, mert nem tudtam, mi történik. A kutyák mindenhol ugattak, ijesztő volt!” – írta egy csongrádi lakos.

Mások is hasonló élményről számoltak be:

00:54 körül az ajtó és a fal rázkódott, mintha huzat csapta volna be.

Nem csak a közvetlen környéken érezték a rengést. Egy ceglédi asszony arról számolt be, hogy bár ő maga nem érzékelte a mozgást, állatai különösen viselkedtek.

A lovam fel-alá vágtatott, a macskák elbújtak, a kutyák nyüszítve járkáltak a házban.

A Jászkunságban is többen érzékelték a föld mozgását. Egy kunszentmártoni nő azt írta, megremegett az ágya, és morajlást hallott a hajnali órákban.

Nem ez volt az első földrengés a térségben

Csongrád környékét az elmúlt években már több kisebb földrengés is érte. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium jelenleg azt vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben állhat-e a nyári eseményekkel, illetve a Magyarország területén azonosított aktív szerkezeti vonalakkal.

Érdekesség, hogy a csongrádi rengést nemcsak a közvetlen térségben, hanem Törökszentmiklóson is érzékelték. Egy helyi nő elmondása szerint a földmozgás pillanatában „megmozdult alatta a kanapé”, és csak később tudatosult benne, hogy földrengést érzett.

A katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról, de a szakemberek folyamatosan elemzik a helyzetet. Az eredményekről várhatóan a Délmagyar.hu és a Szoljon.hu is részletesen beszámol majd.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu