Arra ébredt a kunszentmártoni nő, hogy remeg az ágya – csak később tudta meg, mi történt valójában

A GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda adatai alapján a rengés központja Csongrád közelében volt, de hatását messzire, egészen Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezni lehetett.

Földrengés rázta meg Csongrádot, hatása a Jászkunságban is érezhető volt

Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda Facebook-oldala

„Nagy, durranásszerű hangra ébredtem pár perccel 1 óra előtt. Kimentem az utcára, mert nem tudtam, mi történik. A kutyák mindenhol ugattak, ijesztő volt!” – írta egy csongrádi lakos.

Mások is hasonló élményről számoltak be:

00:54 körül az ajtó és a fal rázkódott, mintha huzat csapta volna be.

Nem csak a közvetlen környéken érezték a rengést. Egy ceglédi asszony arról számolt be, hogy bár ő maga nem érzékelte a mozgást, állatai különösen viselkedtek.

A lovam fel-alá vágtatott, a macskák elbújtak, a kutyák nyüszítve járkáltak a házban.

A Jászkunságban is többen érzékelték a föld mozgását. Egy kunszentmártoni nő azt írta, megremegett az ágya, és morajlást hallott a hajnali órákban.

Nem ez volt az első földrengés a térségben

Csongrád környékét az elmúlt években már több kisebb földrengés is érte. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium jelenleg azt vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben állhat-e a nyári eseményekkel, illetve a Magyarország területén azonosított aktív szerkezeti vonalakkal.

Érdekesség, hogy a csongrádi rengést nemcsak a közvetlen térségben, hanem Törökszentmiklóson is érzékelték. Egy helyi nő elmondása szerint a földmozgás pillanatában „megmozdult alatta a kanapé”, és csak később tudatosult benne, hogy földrengést érzett.

A katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról, de a szakemberek folyamatosan elemzik a helyzetet. Az eredményekről várhatóan a Délmagyar.hu és a Szoljon.hu is részletesen beszámol majd.