A lángok martalékává vált egy martfűi garázs – fotókon mutatjuk a tűz pusztításának nyomait

Szerda délután csaptak fel a lángok a Zsófia halom úton, Martfűn. A tulajdonos a garázsban hegesztett, amikor a kipattanó szikra meggyújtotta a szigetelését, és az lángra lobbant – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Teljes terjedelmében égett egy garázs Martfűn

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A tűzesethez a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot és a szolnoki hivatásos egységet riasztották, akik három vízsugár bevetésével tudták eloltani a lángokat, melyek már a szomszédos, negyven négyzetméteres családi ház tetőszerkezetét is elérték. Az oltás közben egy gázpalackot is – melyet a tájékoztatás szerint nem ért hőhatás – sikeresen kimenekítettek a tűzoltók. A tiszaföldvári parancsnokság az esettel kapcsolatban megjegyezte: nem történt gázrobbanás a helyszínen, csak a garázsban égő gépek és autógumik durrantak ki.

Az épületben használati tárgyak és egy motorkerékpár volt, ezek szintén égtek, az ingatan négy lakója számára nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre, személyi sérülés szerencsére nem történt.