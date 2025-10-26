október 26., vasárnap

Tragédia Cegléden

1 órája

Részegen ült autóba, elsodort egy kerékpárost, de az igazi sokk csak ezután jött – videóval

Súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba azt az asszonyt, akit egy – sajtóinformációk szerint – részeg sofőr sodort el pénteken esete Cegléden. A Tények szerint az ittas férfi azonnal kiszállt az autóból, ahogy érzékelte a balesetet, és akkor érte csak az igazi sokk, mikor rájött, ki az áldozat.

Szoljon.hu

Ittasan ült volán mögé, úgy próbált célba érni egy férfi péntek este Cegléden a Tények szerint. A hírműsor beszámolója szerint menet közben azonban nem vette észre a vele egy irányba tartó kerékpárost, akit lesodort az útról. Mikor kiszállt megnézni, hogy mi történt, akkor érte a legnagyobb döbbenet... Íme, a halálos gázolás megdöbbentő részletei!

gázolás
Dráma Cegléden: saját anyósát sodorta el egy, a hírek szerint részeg sofőr Cegléden, a gázolás áldozata nem élte túl a balesetet
Forrás: TV2

A hírek szerint a férfi anyósa volt a gázolás áldozata

A Tények úgy tudja, hogy a részeg sofőr nem mást ütött el, mint a saját anyósát. A gázolás áldozatát súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, a férfit pedig a Ceglédi Rendőrkapitányságra vitték, ahol eljárás indult ellene.

A Hello Cegléd portál információi szerint a kórházba szállított asszony belehalt az Örkényi úton történt baleset során szerzett sérüléseibe.

A börtönből üzent a 17 éves kislányt elgázoló férfi

Sajnos történt már hasonló eset a térségben: mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, még börtönbüntetését tölti az a férfi, aki néhány évvel ezelőtt halálos balesetet okozott Cegléden. Az eset következtében egy 17 esztendős lány hunyt el. A férfi a rácsok mögül üzent, felkavaró videójában szörnyű érzésekről beszélt.

