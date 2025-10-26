Részegen ült autóba, elsodort egy kerékpárost, de az igazi sokk csak ezután jött – videóval

Ittasan ült volán mögé, úgy próbált célba érni egy férfi péntek este Cegléden a Tények szerint. A hírműsor beszámolója szerint menet közben azonban nem vette észre a vele egy irányba tartó kerékpárost, akit lesodort az útról. Mikor kiszállt megnézni, hogy mi történt, akkor érte a legnagyobb döbbenet... Íme, a halálos gázolás megdöbbentő részletei!

Dráma Cegléden: saját anyósát sodorta el egy, a hírek szerint részeg sofőr Cegléden, a gázolás áldozata nem élte túl a balesetet

Forrás: TV2

A hírek szerint a férfi anyósa volt a gázolás áldozata

A Tények úgy tudja, hogy a részeg sofőr nem mást ütött el, mint a saját anyósát. A gázolás áldozatát súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, a férfit pedig a Ceglédi Rendőrkapitányságra vitték, ahol eljárás indult ellene.

A Hello Cegléd portál információi szerint a kórházba szállított asszony belehalt az Örkényi úton történt baleset során szerzett sérüléseibe.

