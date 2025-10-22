október 22., szerda

Teljes terjedelmében égett egy autó Újszászon

Címkék#Életjel Mentőcsoport#Újszász#kiégett autó

Szerdán, napközben Újszászon teljes terjedelmében égett egy autó; a lángokat eloltották, a járművet és a törmeléket eltávolították

Szoljon.hu

Szerdán, napközben Újszászon egy gépjármű égett teljes terjedelmében – közölte az Életjel Mentőcsoport a közösségi oldalán. Tájékoztatásuk szerint a beavatkozó egységek eloltották a tüzet, ezt követően eltávolították a járművet az útról, majd eltakarították a törmeléket, így a közlekedés helyreállt.

Az autó teljesen kiégett
Forrás: ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-oldala

A keletkezés okáról egyelőre még nincs információ.

