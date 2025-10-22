Beavatkozás
55 perce
Teljes terjedelmében égett egy autó Újszászon
Szerdán, napközben Újszászon teljes terjedelmében égett egy autó; a lángokat eloltották, a járművet és a törmeléket eltávolították
Szerdán, napközben Újszászon egy gépjármű égett teljes terjedelmében – közölte az Életjel Mentőcsoport a közösségi oldalán. Tájékoztatásuk szerint a beavatkozó egységek eloltották a tüzet, ezt követően eltávolították a járművet az útról, majd eltakarították a törmeléket, így a közlekedés helyreállt.
A keletkezés okáról egyelőre még nincs információ.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre