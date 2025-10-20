2 órája
Kilométerekről látszott a füstfelhő, szénné égett egy autó az M4-esen – galériával
Már kilométerekről látszott a füst. Egy gépkocsi égett az M4-es autóúton vasárnap délután. A lángok elképesztő pusztítást végeztek.
Egy gépkocsi égett az M4-es autóúton, elképesztő látványt nyújtott a járműből felszálló füst.
Gépkocsi égett az M4-esen
– Menet közben csaptak fel a lángok egy gépkocsi motorterében vasárnap délután az M4-es autóút 48-as kilométerénél, Pilis közelében. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes egészében égett – adta hírül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ahogy az igazgatóság hivatalos közösségi oldalán olvasható: a monori hivatásos és a nyáregyházai önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett gépkocsit.
A megdöbbentő esetről videót és képeket is közölt a hatóság.
Kiégett egy autó az M4-es autóútonFotók: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
