Hova lett a pénz? Vádat emeltek, orvosoknak kell felelniük, szolnoki érintettje is van az ügynek

Szolnoki érintettje is van annak a gyógycipős csalásként ismert ügynek, amelyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség most vádat emelt hét ember – köztük három orvos – ellen, mert a gyanú szerint valótlan tartalmú iratokkal és jogosulatlan vényekkel több tízmillió forintos kárt okoztak a magyar államnak.

A gyógycipős csalás kapcsán a fotón egy pár, a nyomozás során lefoglalt gyógycipő látható

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A gyógycipős csalás vádlottjai országszerete kereshettek meg orvosokat

A vádirat lényege szerint gyógyászati segédeszközöket – főként gyógycipőket – gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte orvosokat kerestek meg azzal az elvárással, hogy azok akkor is írjanak fel támogatott gyógycipőt, ha arra valójában nem volt egészségügyi indok.

Az orvosok így több száz ember nevére állítottak ki vényeket;

sok esetben vizsgálat nélkül;

illetve olyan személyek adatait felhasználva, akiknek az állapota nem tette indokolttá az eszköz rendelését. A cégek ezután a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) visszaigényelték a társadalombiztosítási támogatást. A hatóságok szerint ezzel tévedésbe ejtették a NEAK-ot, és több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

Több orvos is vád alá került

A főügyészség a hét vádlottat – köztük a három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével és több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Az ügyészség indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, az érintett orvosokat pedig határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.

Precízen dolgozták ki az "üzleti modellt"

A nyomozás eddigi megállapításai alapján nem elszigetelt trükközésről, hanem megszervezett üzleti modellről beszélünk. A gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek megszerezték idős, beteg vagy gondozás alatt álló emberek személyes és egészségügyi adatait – jellemzően idősotthonokból és szociális intézményekből –, gyakran az ott dolgozók közreműködésével. A megszerzett adatok alapján az ortopéd szakorvosok úgy állítottak ki recepteket, mintha az adott beteg valóban személyre szabott gyógycipőt igényelne. Sok esetben a páciensekkel nem is találkoztak, vizsgálat nem történt.

A papíron felírt eszközöket a cégek vagy legyártották gyenge minőségben, vagy csak azt tüntették fel, hogy legyártották, majd lehívták az állami támogatást. A támogatási pénz volt a cél: a konstrukció lényege az volt, hogy minél több segédeszköz után minél nagyobb összeget tudjanak visszaigényelni a NEAK-tól.