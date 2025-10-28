27 perce
Hova lett a pénz? Vádat emeltek, orvosoknak kell felelniük, szolnoki érintettje is van az ügynek
Ahol 3 évvel ezelőt még csak házkutatás volt és bilincs csattant, most már a vádirat is rendelkezésre áll, és orvosoknak kell magyarázniuk, hova lett az állami pénz. A hatóságok szerint a gyógycipős csalás nem aprópénzről szólt. Támogatott gyógycipőket írtak fel olyan emberek nevére is, akiket meg sem vizsgáltak, és ezzel több tízmillió forinttal károsíthatták a költségvetést. A történetnek szolnoki szereplője is van, tehát ez már bennünket is érint.
Szolnoki érintettje is van annak a gyógycipős csalásként ismert ügynek, amelyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség most vádat emelt hét ember – köztük három orvos – ellen, mert a gyanú szerint valótlan tartalmú iratokkal és jogosulatlan vényekkel több tízmillió forintos kárt okoztak a magyar államnak.
A gyógycipős csalás vádlottjai országszerete kereshettek meg orvosokat
A vádirat lényege szerint gyógyászati segédeszközöket – főként gyógycipőket – gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte orvosokat kerestek meg azzal az elvárással, hogy azok akkor is írjanak fel támogatott gyógycipőt, ha arra valójában nem volt egészségügyi indok.
- Az orvosok így több száz ember nevére állítottak ki vényeket;
- sok esetben vizsgálat nélkül;
- illetve olyan személyek adatait felhasználva, akiknek az állapota nem tette indokolttá az eszköz rendelését. A cégek ezután a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) visszaigényelték a társadalombiztosítási támogatást. A hatóságok szerint ezzel tévedésbe ejtették a NEAK-ot, és több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
Több orvos is vád alá került
A főügyészség a hét vádlottat – köztük a három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével és több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Az ügyészség indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, az érintett orvosokat pedig határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.
Precízen dolgozták ki az "üzleti modellt"
A nyomozás eddigi megállapításai alapján nem elszigetelt trükközésről, hanem megszervezett üzleti modellről beszélünk. A gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek megszerezték idős, beteg vagy gondozás alatt álló emberek személyes és egészségügyi adatait – jellemzően idősotthonokból és szociális intézményekből –, gyakran az ott dolgozók közreműködésével. A megszerzett adatok alapján az ortopéd szakorvosok úgy állítottak ki recepteket, mintha az adott beteg valóban személyre szabott gyógycipőt igényelne. Sok esetben a páciensekkel nem is találkoztak, vizsgálat nem történt.
A papíron felírt eszközöket a cégek vagy legyártották gyenge minőségben, vagy csak azt tüntették fel, hogy legyártották, majd lehívták az állami támogatást. A támogatási pénz volt a cél: a konstrukció lényege az volt, hogy minél több segédeszköz után minél nagyobb összeget tudjanak visszaigényelni a NEAK-tól.
A lefület hálózat a Jászkunságban is tevékenykedett
A hálózat nemcsak Nyugat-Magyarországot érintette, hanem elért Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe is. 2023 áprilisának végén a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) és a hajdú-bihari nyomozók összehangolt akciót tartottak több helyszínen, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Akkor őrizetbe vettek egy szolnoki nőt is, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy békéscsabai cég érdekkörében segítette a jogosulatlan támogatások lehívását. A hatóságok szerint ez a cég 2018 és 2022 között hierarchikus bűnszervezetként működött, és célzottan arra rendezkedett be, hogy minél több állami pénzt igényeljen vissza gyógyászati termékek után. A gyanú szerint csak ebből az ágból közel 150 millió forintnyi támogatást igényeltek vissza jogtalanul.
A szolnoki nő mellett egy kecskeméti orvost is elfogtak ugyanebben az akcióban, akinek közreműködésével a gyanú szerint a békéscsabai cég százmilliós nagyságrendben jutott pénzhez. A nyomozók akkor több vármegyében – Tolnában, Bács-Kiskunban és Jász-Nagykun-Szolnokban – tartottak házkutatásokat, és közel 50 millió forintot foglaltak le a gyanúsítottaktól.
A rendőrségi közlések alapján ebben a szakaszban már legalább 40 gyanúsítottja volt az ügycsoportnak: 16 orvos, 13 cégvezető és 11 alkalmazott, vagyis nem egy-egy „ügyeskedő” rendelő vagy egyetlen kisvállalkozás, hanem egy egész országot lefedő hálózat rajzolódott ki. A hatóságok szerint voltak olyan orvosok, akik a betegek állapotától függetlenül írtak fel gyógycipőt, csak azért, hogy a cégek utána vissza tudják igényelni a támogatást.
A gyógycipős ügy 2022-ben robbant
A hatóságok először 2022 novemberében léptek fel látványos erővel. A KR NNI a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a NEAK-kal együttműködve egyszerre 45 helyszínen tartott kutatást nyolc megyében és Budapesten, nagyjából 150 rendőr részvételével. A rajtaütések során lefoglaltak informatikai eszközöket, személyes adatokat tartalmazó listákat, jótállási jegyeket, vényeket és olyan, névre legyártott gyógycipőket is, amelyeket még fel sem írtak receptre. A nyomozók akkor két ortopéd orvost, két asszisztenst, egy cég tulajdonosát, a gazdasági vezetőt és az üzletkötőt, valamint egy másik vállalkozás tulajdonosát is elfogták – összesen nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A gyanú szerint a rendszer hierarchikusan és konspiráltan működött: az érintett cégek képviselői ellenszolgáltatásért cserébe beszerezték idősotthonok és szociális intézmények lakóinak adatait, majd ezekkel az adatokkal éltek vissza a támogatási igényléseknél. A hatóságok akkori számításai szerint a jogosulatlanul visszaigényelt összeg már akkor megközelítette a 200 millió forintot, és várható volt, hogy a kár tovább nő.
Összesen 7 vádlott áll a bíróság előtt
A mostani szakaszban vádemelésig jutott az egyik ügy: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hét vádlott ellen nyújtotta be a vádiratot, és azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést, az orvosokat pedig időlegesen tiltsa el a rendeléstől.
Fontos, hogy ez még nem jogerős ítélet, hanem vádemelés: az ügy most lép be a bírósági szakaszba. A nyomozók ugyanakkor korábban már jelezték, hogy az eljárások köre folyamatosan bővül, és „a cipős akták” hónapról hónapra híznak – vagyis újabb szereplők, újabb cégek és újabb helyszínek kerülhetnek be a történetbe.
