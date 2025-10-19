október 19., vasárnap

Végzetes baleset

2 órája

Tragédia Kengyelnél: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét

Végzetes baleset történt vasárnap Kengyelnél, ahol egy autós és egy motoros karambolozott.

Rózsa Róbert
Halálos baleset történt Kengyel és Bagimajor között vasárnap

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

Mint hírportálunkon nemrég beszámoltunk róla, összeütközött egy autós és egy motoros vasárnap Bagimajor és Kengyel között, a 4629-es út 14-es kilométerénél. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Azt írták, a balesethez a társhatóságok is kivonultak, valamint hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Hírportálunk az ügyben az Országos Mentőszolgálathoz fordult, és mint megtudtuk, a motoros elhunyt a balesetben.

– A helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a 30 év körüli férfi életét – közölte a Szoljon.hu-val a mentőszolgálat.

 

