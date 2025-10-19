Tragédia Kengyelnél: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét

Mint hírportálunkon nemrég beszámoltunk róla, összeütközött egy autós és egy motoros vasárnap Bagimajor és Kengyel között, a 4629-es út 14-es kilométerénél. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Azt írták, a balesethez a társhatóságok is kivonultak, valamint hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Hírportálunk az ügyben az Országos Mentőszolgálathoz fordult, és mint megtudtuk, a motoros elhunyt a balesetben.

– A helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni a 30 év körüli férfi életét – közölte a Szoljon.hu-val a mentőszolgálat.