Tragédia az M4-esen: halálra gázoltak egy 20 éves férfit, megrázó részletek derültek ki – videóval
Súlyos baleset bénította az M4-es autópályát. A helyszínen halálos gázolás történt, miután egy fiatal férfi kiszállt a sérült autójából, és elütötték Üllő közelében.
Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, vasárnap hajnalban fél tucat autó karambolozott az M4-es autópálya Szolnok felé vezető oldalán, az M0 és a Gyömrő-Üllő csomópont között. A baleset miatt a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat. A helyszínen később kiderült, hogy a tragédia ennél is súlyosabb volt, halálos gázolás történt.
Halálos gázolás az M4-esen: egy 20 éves férfi vesztette életét
Információink szerint a 20 éves budapesti férfi autója lesodródott az útról, majd nekiütközött a szalagkorlátnak – számolt be a drámai ütközésről a Tények. A sofőr kiszállt, hogy megnézze a károkat, ekkor azonban egy másik autós nagy sebességgel elütötte. Többen megálltak, és megpróbálták újraéleszteni, de már a mentők sem tudták megmenteni az életét. Úgy tudjuk, a férfi ittas volt a baleset idején.
