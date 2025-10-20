4 órája
Halálos motorbaleset Kengyelnél: híresség a tragédia áldozata
Tragikus motorbaleset történt vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bagimajor és Kengyel között.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, tragikus motorbaleset történt vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Bagimajor és Kengyel között. A balesetben egy harmincas éveiben járó motoros vesztette életét. A helyszínre riasztott mentők minden igyekezetük ellenére sem tudták megmenteni a férfit – erősítette meg a hírt az Országos Mentőszolgálat.
Később kiderült, hogy a halálos baleset áldozata az ismert magyar DJ, DJ SziZo volt. A 38 éves tiszaföldvári családapa a hazai elektronikus zenei közösség és a motoros társadalom ismert és kedvelt tagja volt. Halálhíre mélyen megrázta mindkét közösséget – a közösségi oldalakon rengetegen búcsúznak tőle – írja a Magyar Nemzet.
A tragédia Kengyel közelében, egy kereszteződésben történt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a motor súlyosan megrongálódott, a férfi életét a gyors helyszíni beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni.
A helyiek és barátai szerint DJ SziZo szenvedélyes motoros és elhivatott zenész volt, aki rendszeresen fellépett rendezvényeken, klubokban és fesztiválokon.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Frontok jönnek-mennek: így néz ki most a hosszú hétvége időjárása
Rendkívüli ülés Szolnokon: vagyonhasznosítással tartanák egyensúlyban a költségvetést