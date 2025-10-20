október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulók
Gyászolnak

4 órája

Halálos motorbaleset Kengyelnél: híresség a tragédia áldozata

Címkék#dj#áldozat#motorbaleset#tragédia

Tragikus motorbaleset történt vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bagimajor és Kengyel között.

Szoljon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tragikus motorbaleset történt vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Bagimajor és Kengyel között. A balesetben egy harmincas éveiben járó motoros vesztette életét. A helyszínre riasztott mentők minden igyekezetük ellenére sem tudták megmenteni a férfit – erősítette meg a hírt az Országos Mentőszolgálat.

A szörnyű baleset helyszíne
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Később kiderült, hogy a halálos baleset áldozata az ismert magyar DJ, DJ SziZo volt. A 38 éves tiszaföldvári családapa a hazai elektronikus zenei közösség és a motoros társadalom ismert és kedvelt tagja volt. Halálhíre mélyen megrázta mindkét közösséget – a közösségi oldalakon rengetegen búcsúznak tőle – írja a Magyar Nemzet.

A tragédia Kengyel közelében, egy kereszteződésben történt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a motor súlyosan megrongálódott, a férfi életét a gyors helyszíni beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni.

A helyiek és barátai szerint DJ SziZo szenvedélyes motoros és elhivatott zenész volt, aki rendszeresen fellépett rendezvényeken, klubokban és fesztiválokon.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

