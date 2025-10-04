október 4., szombat

Ferenc névnap

Márkanév-csapda

3 órája

Márkásnak hitték, de hamis volt – több mint 17 milliós kárt okozott

#védjegyoltalom#piactér#világmárka#ügyészség

Egy jászsági nő luxusnak tűnő portékával csapta be a vásárlókat. A hatóságok szerint hamis márkás ruhákat kínált eladásra, amivel több mint 17 millió forintos kárt okozott

Szoljon.hu

A vád szerint egy jászsági nő hamis márkás ruhákat tartott magánál, melyeket eladásra szánt. A nyomozók 2023. szeptember 19-én házkutatást tartottak az otthonában, ekkor találták meg a ruhaneműket, amelyek külsőre nagyon hasonlítottak ismert világmárkák levédett termékeire.

A hamis márkás ruhák a házából kerültek elő
Bíróság előtt felel a nő, aki hamis márkás ruhákkal seftelt
Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Ezen túlmenően a nő 2023. november 9-én Jászapátin a piactéren árult is ilyen ruhaneműket, ezzel a sértett cégek iparjogvédelmi oltalomból eredő védjegyoltalmi jogát megsértette, mellyel összesen több, mint 17 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezen vállaltoknak. A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

