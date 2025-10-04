Márkásnak hitték, de hamis volt – több mint 17 milliós kárt okozott

A vád szerint egy jászsági nő hamis márkás ruhákat tartott magánál, melyeket eladásra szánt. A nyomozók 2023. szeptember 19-én házkutatást tartottak az otthonában, ekkor találták meg a ruhaneműket, amelyek külsőre nagyon hasonlítottak ismert világmárkák levédett termékeire.

Bíróság előtt felel a nő, aki hamis márkás ruhákkal seftelt

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Ezen túlmenően a nő 2023. november 9-én Jászapátin a piactéren árult is ilyen ruhaneműket, ezzel a sértett cégek iparjogvédelmi oltalomból eredő védjegyoltalmi jogát megsértette, mellyel összesen több, mint 17 millió forint vagyoni hátrányt okozott ezen vállaltoknak. A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.