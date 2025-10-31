október 31., péntek

3 órája

Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket

Címkék#házaló#csaló#figyelem

Jól öltözött páros járja Öcsöd utcáit. A házalók egészségmegőrző termékek eladásával próbálnak bejutni az otthonokba. A polgármester azonnal figyelmeztetést adott ki, és a családtagok segítségét is kéri.

Major Angéla

Minden évben újra és újra feltűnnek a vármegye településein a különböző házalók. Konyhai eszközök, ágyneműk, paplanok vagy egészségügyi eszközökkel is igyekeznek pénzt kicsalni az idős emberektől. A jól öltözött csalók gyakran párban járnak és semmitől nem rettennek vissza. Hatalmas összegeket próbálnak kicsikarni a jóhiszemű idős emberektől, próbálják rávenni őket méregdrága és haszontalan termékeik megvásárlására, miközben igyekeznek bejutni az otthonaikba. Ilyen csalók bukkantak fel Öcsödön is, de a szemfüles helyiek ezt jelezték a település polgármesterének, aki azonnal reagált.

Házalók járják Öcsödöt, figyelmeztet a polgármester
Házalók próbálnak idős embereket megtéveszteni Öcsödön. A polgármester figyelmezteti a lakosságot
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Így verik át az időseket a házalók

A bejelentések szerint egy jól öltözött nő és férfi csenget be Öcsödön, jellemzően idősebbekhez, és különböző, egészségügyi termékek megvásárlására próbálják rábeszélni őket. A helyiek szerint a pár rendkívül meggyőzően hivatkozik az idősek egészségének megóvására, kiemelik, hogy ők ezekkel a termékekkel csak segíteni szeretnének.

Molnár András, Öcsöd polgármestere azonnal intézkedett. Lakossági tájékoztatót adott ki, melyben felhívta a figyelmet, hogy senki ne engedjen be idegeneket az otthonába, és ne dőljön be a kedvességüknek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen házalók drága pénzért kínálnak olyan termékeket, amelyek gyakran semmilyen valós egészségügyi értéket nem képviselnek. Ráadásul könnyen kifigyelhetik, hol tartják az idősek a pénzüket.

Ezek segíthetnek a házaló csalókkal szemben

A polgármester továbbá kéri a családtagokat is, hogy figyeljenek a hozzátartozóikra, ha lehetőség van rá, jegyezzék fel az árusok autójának a rendszámát. De segítség lehet a telefonra telepített kamera is, aminek segítségével több száz kilométerről is figyelhetik szeretteiket, és ezzel a csalókról felvétel is készülhet.

Fontos az egészségünk is, a biztonságunk is, mindkettőnél jó, ha a bajt meg tudjuk előzni – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Bűnmegelőzési tanácsok

Az elmúlt években a Jász–Nagykun–Szolnok Vármegyei Rendőr–főkapitányság és a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai többször tartottak vagyonvédelmi fórumokat nyugdíjasoknak, ahol beszéltek arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a csalók és hogyan lehet védekezni ellenük.

Mint elhangzott, a csalók módszerei igen változatosak, sokszor trükkösek. Díjbeszedőnek, egyéb szolgáltatók munkatársának adják ki magukat, de van, hogy egyszerűen csak segítséget kérve jutnak be a kiszemelt áldozathoz. 

A rendőrség javaslatai

  • Óvakodjon a házaló árusoktól!
  • Csak megbízható webáruháztól rendeljen! Lehetőleg ragaszkodjon az utánvéttel való fizetéshez!
  • Ha közösségi oldalon talált hirdetést, informálja le az eladót és személyes átvételt követően fizessen!
  • Legyen bizalmatlan a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől, akik becsengetnek a házába! Természetesen nyújtson segítséget, de ne engedje be őket lakásába!
  • Ne legyen túlságosan jóhiszemű a bizalmába férkőzni kívánó idegenekkel szemben és semmilyen körülmények között ne engedje be őket a lakásába!
  • Mindig tartsa zárva a lakás ajtaját és ház kapuját, még akkor is, ha otthon tartózkodik! Amennyiben az ajtón biztonsági lánc van, azt mindig használja!
  • Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának „megbízásából” kéri azt Öntől!
  • Soha ne beszéljen arról, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegeneknek, még telefonon sem!
  • Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába, kérje el az arcképes igazolványát! Ha bizonytalan az illetővel kapcsolatban, akkor kérjen segítséget szomszédjától, rokonától!
  • Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt!
  • Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjon! Kérjen csekket, vagy számlaszámot!
  • Nagyobb összeget ne váltson fel idegennek, mert ez nagyon kockázatos! Valódi bankjegy helyett, könnyen kaphat hamisítványt, vagy kifigyelhetik hol tartja pénzét!

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

