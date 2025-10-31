Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket

Minden évben újra és újra feltűnnek a vármegye településein a különböző házalók. Konyhai eszközök, ágyneműk, paplanok vagy egészségügyi eszközökkel is igyekeznek pénzt kicsalni az idős emberektől. A jól öltözött csalók gyakran párban járnak és semmitől nem rettennek vissza. Hatalmas összegeket próbálnak kicsikarni a jóhiszemű idős emberektől, próbálják rávenni őket méregdrága és haszontalan termékeik megvásárlására, miközben igyekeznek bejutni az otthonaikba. Ilyen csalók bukkantak fel Öcsödön is, de a szemfüles helyiek ezt jelezték a település polgármesterének, aki azonnal reagált.

Házalók próbálnak idős embereket megtéveszteni Öcsödön. A polgármester figyelmezteti a lakosságot

Így verik át az időseket a házalók

A bejelentések szerint egy jól öltözött nő és férfi csenget be Öcsödön, jellemzően idősebbekhez, és különböző, egészségügyi termékek megvásárlására próbálják rábeszélni őket. A helyiek szerint a pár rendkívül meggyőzően hivatkozik az idősek egészségének megóvására, kiemelik, hogy ők ezekkel a termékekkel csak segíteni szeretnének.

Molnár András, Öcsöd polgármestere azonnal intézkedett. Lakossági tájékoztatót adott ki, melyben felhívta a figyelmet, hogy senki ne engedjen be idegeneket az otthonába, és ne dőljön be a kedvességüknek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen házalók drága pénzért kínálnak olyan termékeket, amelyek gyakran semmilyen valós egészségügyi értéket nem képviselnek. Ráadásul könnyen kifigyelhetik, hol tartják az idősek a pénzüket.

Ezek segíthetnek a házaló csalókkal szemben

A polgármester továbbá kéri a családtagokat is, hogy figyeljenek a hozzátartozóikra, ha lehetőség van rá, jegyezzék fel az árusok autójának a rendszámát. De segítség lehet a telefonra telepített kamera is, aminek segítségével több száz kilométerről is figyelhetik szeretteiket, és ezzel a csalókról felvétel is készülhet.

Fontos az egészségünk is, a biztonságunk is, mindkettőnél jó, ha a bajt meg tudjuk előzni – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Bűnmegelőzési tanácsok

Az elmúlt években a Jász–Nagykun–Szolnok Vármegyei Rendőr–főkapitányság és a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai többször tartottak vagyonvédelmi fórumokat nyugdíjasoknak, ahol beszéltek arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a csalók és hogyan lehet védekezni ellenük.