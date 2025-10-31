1 órája
Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket
Jól öltözött páros járja Öcsöd utcáit. A házalók egészségmegőrző termékek eladásával próbálnak bejutni az otthonokba. A polgármester azonnal figyelmeztetést adott ki, és a családtagok segítségét is kéri.
Minden évben újra és újra feltűnnek a vármegye településein a különböző házalók. Konyhai eszközök, ágyneműk, paplanok vagy egészségügyi eszközökkel is igyekeznek pénzt kicsalni az idős emberektől. A jól öltözött csalók gyakran párban járnak és semmitől nem rettennek vissza. Hatalmas összegeket próbálnak kicsikarni a jóhiszemű idős emberektől, próbálják rávenni őket méregdrága és haszontalan termékeik megvásárlására, miközben igyekeznek bejutni az otthonaikba. Ilyen csalók bukkantak fel Öcsödön is, de a szemfüles helyiek ezt jelezték a település polgármesterének, aki azonnal reagált.
Így verik át az időseket a házalók
A bejelentések szerint egy jól öltözött nő és férfi csenget be Öcsödön, jellemzően idősebbekhez, és különböző, egészségügyi termékek megvásárlására próbálják rábeszélni őket. A helyiek szerint a pár rendkívül meggyőzően hivatkozik az idősek egészségének megóvására, kiemelik, hogy ők ezekkel a termékekkel csak segíteni szeretnének.
Molnár András, Öcsöd polgármestere azonnal intézkedett. Lakossági tájékoztatót adott ki, melyben felhívta a figyelmet, hogy senki ne engedjen be idegeneket az otthonába, és ne dőljön be a kedvességüknek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen házalók drága pénzért kínálnak olyan termékeket, amelyek gyakran semmilyen valós egészségügyi értéket nem képviselnek. Ráadásul könnyen kifigyelhetik, hol tartják az idősek a pénzüket.
Ezek segíthetnek a házaló csalókkal szemben
A polgármester továbbá kéri a családtagokat is, hogy figyeljenek a hozzátartozóikra, ha lehetőség van rá, jegyezzék fel az árusok autójának a rendszámát. De segítség lehet a telefonra telepített kamera is, aminek segítségével több száz kilométerről is figyelhetik szeretteiket, és ezzel a csalókról felvétel is készülhet.
Fontos az egészségünk is, a biztonságunk is, mindkettőnél jó, ha a bajt meg tudjuk előzni – hívta fel a figyelmet a polgármester.
Bűnmegelőzési tanácsok
Az elmúlt években a Jász–Nagykun–Szolnok Vármegyei Rendőr–főkapitányság és a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai többször tartottak vagyonvédelmi fórumokat nyugdíjasoknak, ahol beszéltek arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a csalók és hogyan lehet védekezni ellenük.
Mint elhangzott, a csalók módszerei igen változatosak, sokszor trükkösek. Díjbeszedőnek, egyéb szolgáltatók munkatársának adják ki magukat, de van, hogy egyszerűen csak segítséget kérve jutnak be a kiszemelt áldozathoz.
A rendőrség javaslatai
- Óvakodjon a házaló árusoktól!
- Csak megbízható webáruháztól rendeljen! Lehetőleg ragaszkodjon az utánvéttel való fizetéshez!
- Ha közösségi oldalon talált hirdetést, informálja le az eladót és személyes átvételt követően fizessen!
- Legyen bizalmatlan a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől, akik becsengetnek a házába! Természetesen nyújtson segítséget, de ne engedje be őket lakásába!
- Ne legyen túlságosan jóhiszemű a bizalmába férkőzni kívánó idegenekkel szemben és semmilyen körülmények között ne engedje be őket a lakásába!
- Mindig tartsa zárva a lakás ajtaját és ház kapuját, még akkor is, ha otthon tartózkodik! Amennyiben az ajtón biztonsági lánc van, azt mindig használja!
- Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának „megbízásából” kéri azt Öntől!
- Soha ne beszéljen arról, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegeneknek, még telefonon sem!
- Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába, kérje el az arcképes igazolványát! Ha bizonytalan az illetővel kapcsolatban, akkor kérjen segítséget szomszédjától, rokonától!
- Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt!
- Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjon! Kérjen csekket, vagy számlaszámot!
- Nagyobb összeget ne váltson fel idegennek, mert ez nagyon kockázatos! Valódi bankjegy helyett, könnyen kaphat hamisítványt, vagy kifigyelhetik hol tartja pénzét!
