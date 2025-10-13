október 13., hétfő

Hat szökevény került rács mögé, forró nyomon jártak a rendőrök

Nem unatkoztak a vármegye rendőrei az elmúlt három napban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. 

rendorseg_illusztracio_05
Fotó: Albert Péter

Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei hat személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

