Statisztika
1 órája
Hat szökevény került rács mögé, forró nyomon jártak a rendőrök
Nem unatkoztak a vármegye rendőrei az elmúlt három napban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.
Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei hat személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
