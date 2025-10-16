30 perce
Botrányba fulladt a szolnoki tárgyalás, amikor az áldozat veje fejbe rúgta apósa gyilkosát – videóval
„Egy bejelentést követően szúrt és egyéb súlyos sérülésekkel találtak egy hatvanegy éves férfit Szolnok Véső út melletti egyik utcájában. Az áldozaton a mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudtak segíteni” – adott ki egy rövid közleményt 2016. július 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A szolnoki Horog utcai emberölés módja az egész országot megdöbbentette.
A nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek és rekordgyorsasággal elfogtak, majd őrizetbe vettek egy 21 éves szolnoki fiatalembert. A rendőrök egy bokros területen megtalálták a 61 esztendős áldozat kocsiját, amelyet lefoglaltak – informálta hírportálunkat akkor Szabó Zita alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A későbbi nyomozás során kiderült, hogy az áldozat sérülései pokoli brutalitást feltételeztek az elkövetőtől.
Az ügyben 2017. június 8-án emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, a Szolnoki Törvényszék pedig 12 tárgyalási napot követően 2018. szeptember 18-án hozott elsőfokú ítéletet.
A Horog utcai emberölés vádlottja horogütést kapott a tárgyalóteremben
A büntetőügy 2017 őszén megkezdett tárgyalássorozatának első napja rendkívüli eseménnyel vette kezdetét a Szolnoki Törvényszéken. Dr. Pongrácz Zsolt bíró elsőként a vádlott volt munkaadóját, az áldozat 34 éves vejét szólította meghallgatásra. A tanú a vádlottpad mellett elhaladva, a vádlott közelébe érve, őt váratlanul nyakon, illetve állon rúgta. A további bántalmazást a helyszínen tartózkodó büntetés-végrehajtási dolgozók akadályozták meg.
A bíró, a tárgyalást megszakítva, értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre kiérkezve a tanút előállították, a vádlottat pedig a bvi-s dolgozók kórházba szállították. Később kiderült, hogy dühében, elkeseredettségében támadt rá a tárgyalóteremben a szolnoki gyilkossággal vádolt fiatalra a tanú. Aki apjaként szerette apósát, az áldozatot, és furdalta a lelkiismeret, mert neki kellett volna elmennie arra a találkozóra, ahol a 61 éves férfit halálra késelték.
A tárgyalást berekesztették, a tanút pedig átvitték az ügyészségre. A férfi együttműködő volt, elmondta, mennyire szerette az áldozatot, és hogy részben magát okolta a történtek miatt, illetve beszélt arról is, hogy a tragédia óta a családi élete megromlott. Az állította, hogy nem tudta magát fékezni, amikor meglátta a vádlottat, aki ebbe a helyzetbe hozta őt.
Az áldozat vejét gyorsított eljárásban másnap már bíróság elé is állították, és 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélték: Engedélyezték számára, hogy tíz részletben fizesse be a bírságot, illetve mentesítették a büntetett előélet jogkövetkezményei alól is.
Elvesztett szerencsejátékokra költötte főnöke pénzét a fiatalember
Később, a Szolnoki Törvényszéken dr. Pongrácz Zsolt bíró a bizonyítási eljárást követő ténymegállapításnál elmondta, hogy a fiatalember 2016 nyarán szerencsejátékokon minden pénzét eljátszotta. A fogadásai folytatásához rendszeresen felhasználta annak a boltnak a bevételét is, amelyben dolgozott.
A sikkasztással munkáltatójának megközelítőleg 1 millió forint kárt okozott (ezt az összeget a tárgyalás-sorozat alatt a vádlott szülei megtérítették a hozzátartozóknak – a szerző). A fiatalembernek a heti bevétellel az üzletlánc 61 éves megbízottja felé 2016. július 15-én kellett volna elszámolnia. Annak érdekében, hogy a pénz eltulajdonítása ne derüljön ki, a fiatal elhatározta, hogy megöli az idősödő megbízottat és megszerzi az annál lévő, más üzletekből származó bevételt is.
A megbízottat az elszámolás ürügyén Szolnok egy elhagyatott részére, a Horog utcába csalta, ahol késsel támadt rá és több szúrással megsebesítette. A súlyosan sérült áldozat menekülni próbált, de támadója utolérte és a késsel ismét lesújtott. Egy, a közelben elhaladó autó miatt a tettes rövid időre felhagyott cselekményével. Majd beszállt áldozata autójába, ám, miközben meglátta, hogy a földön fekvő ember még életjeleket ad, ekkor az autóval oda-vissza, többször is áthajtott áldozata testén.
A történtek után a vádlott a sértett autójával és az abban lévő 963 ezer forinttal menekült el a helyszínről. A 61 éves férfi életét a gyors orvosi segítség sem tudta megmenteni, a helyszínen életét vesztette.
Súlyos ítélet első fokon, enyhe a jogerős másodfokban
A Szolnoki Törvényszék 2018. szeptember 18-án hozott elsőfokú ítéletet. A fiatalembert
- előre kitervelten,
- nyereségvágyból,
- aljas indokból,
- különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés,
- jármű önkényes elvétele
- és folytatólagosan, nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás
bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, melyből legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.
Ezt a döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a tényállás téves megállapítása, a bűncselekmény téves minősítése, valamint a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.
A táblabíróság pedig megváltoztatta a Szolnoki Törvényszék ítéletét. A bűncselekmény minősítéséből mellőzte a nyereségvágyból elkövetést, mivel nem volt egyértelműen bizonyítható, hogy a vádlott el akarta venni áldozatától a már nála levő pénzt. Továbbá figyelembe vette, hogy a vádlott a cselekményt fiatal felnőttként, alig több mint 20 évesen követte el, így az elkövetéskor a beszámítási képessége enyhe fokban korlátozott volt.
A Szegedi Ítélőtábla úgy látta, hogy az első fokon kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés eltúlzottan súlyos. A táblabíróság a vádlott fegyházbüntetésének mértékét jogerősen 22 évre enyhítette, melyből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltése után, tehát 15 év múlva szabadulhat.
Amennyiben a vádlott a fegyházban töltött szabadságvesztése alatt jó magaviseletet mutat, úgy 2031-ben akár már szabadulhat is...
