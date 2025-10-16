Botrányba fulladt a szolnoki tárgyalás, amikor az áldozat veje fejbe rúgta apósa gyilkosát – videóval

„Egy bejelentést követően szúrt és egyéb súlyos sérülésekkel találtak egy hatvanegy éves férfit Szolnok Véső út melletti egyik utcájában. Az áldozaton a mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudtak segíteni” – adott ki egy rövid közleményt 2016. július 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A szolnoki Horog utcai emberölés módja az egész országot megdöbbentette. A bejelentést követően a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetése miatt indított nyomozást. A Horog utcai emberölés gyanúsítottját rövid időn belül kézre kerítették.

A szolnoki Horog utcai emberölés gyanúsítottját rövid időn belül elfogták a rendőrök. A fiatalember a Szolnoki Törvényszéken mindent bevallott

Forrás: police.hu

A nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek és rekordgyorsasággal elfogtak, majd őrizetbe vettek egy 21 éves szolnoki fiatalembert. A rendőrök egy bokros területen megtalálták a 61 esztendős áldozat kocsiját, amelyet lefoglaltak – informálta hírportálunkat akkor Szabó Zita alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A későbbi nyomozás során kiderült, hogy az áldozat sérülései pokoli brutalitást feltételeztek az elkövetőtől.

Az ügyben 2017. június 8-án emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, a Szolnoki Törvényszék pedig 12 tárgyalási napot követően 2018. szeptember 18-án hozott elsőfokú ítéletet.

A Horog utcai emberölés vádlottja horogütést kapott a tárgyalóteremben

A büntetőügy 2017 őszén megkezdett tárgyalássorozatának első napja rendkívüli eseménnyel vette kezdetét a Szolnoki Törvényszéken. Dr. Pongrácz Zsolt bíró elsőként a vádlott volt munkaadóját, az áldozat 34 éves vejét szólította meghallgatásra. A tanú a vádlottpad mellett elhaladva, a vádlott közelébe érve, őt váratlanul nyakon, illetve állon rúgta. A további bántalmazást a helyszínen tartózkodó büntetés-végrehajtási dolgozók akadályozták meg.

A bíró, a tárgyalást megszakítva, értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre kiérkezve a tanút előállították, a vádlottat pedig a bvi-s dolgozók kórházba szállították. Később kiderült, hogy dühében, elkeseredettségében támadt rá a tárgyalóteremben a szolnoki gyilkossággal vádolt fiatalra a tanú. Aki apjaként szerette apósát, az áldozatot, és furdalta a lelkiismeret, mert neki kellett volna elmennie arra a találkozóra, ahol a 61 éves férfit halálra késelték.

A tárgyalást berekesztették, a tanút pedig átvitték az ügyészségre. A férfi együttműködő volt, elmondta, mennyire szerette az áldozatot, és hogy részben magát okolta a történtek miatt, illetve beszélt arról is, hogy a tragédia óta a családi élete megromlott. Az állította, hogy nem tudta magát fékezni, amikor meglátta a vádlottat, aki ebbe a helyzetbe hozta őt.

Az áldozat vejét gyorsított eljárásban másnap már bíróság elé is állították, és 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélték: Engedélyezték számára, hogy tíz részletben fizesse be a bírságot, illetve mentesítették a büntetett előélet jogkövetkezményei alól is.