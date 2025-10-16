október 16., csütörtök

Kegyetlen gyilkosság

30 perce

Botrányba fulladt a szolnoki tárgyalás, amikor az áldozat veje fejbe rúgta apósa gyilkosát – videóval

„Egy bejelentést követően szúrt és egyéb súlyos sérülésekkel találtak egy hatvanegy éves férfit Szolnok Véső út melletti egyik utcájában. Az áldozaton a mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudtak segíteni” – adott ki egy rövid közleményt 2016. július 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A szolnoki Horog utcai emberölés módja az egész országot megdöbbentette.

Mészáros Géza

„Egy bejelentést követően szúrt és egyéb súlyos sérülésekkel találtak egy hatvanegy éves férfit Szolnok Véső út melletti egyik utcájában. Az áldozaton a mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudtak segíteni” – adott ki egy rövid közleményt 2016. július 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A szolnoki Horog utcai emberölés módja az egész országot megdöbbentette. A bejelentést követően a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetése miatt indított nyomozást. A Horog utcai emberölés gyanúsítottját rövid időn belül kézre kerítették.

A szolnoki Horog utcai emberölés gyanúsítottját rövid időn belül elfogták a rendőrök.
A szolnoki Horog utcai emberölés gyanúsítottját rövid időn belül elfogták a rendőrök. A fiatalember a Szolnoki Törvényszéken mindent bevallott
Forrás: police.hu

A nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek és rekordgyorsasággal elfogtak, majd őrizetbe vettek egy 21 éves szolnoki fiatalembert. A rendőrök egy bokros területen megtalálták a 61 esztendős áldozat kocsiját, amelyet lefoglaltak – informálta hírportálunkat akkor Szabó Zita alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A későbbi nyomozás során kiderült, hogy az áldozat sérülései pokoli brutalitást feltételeztek az elkövetőtől.

Az ügyben 2017. június 8-án emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, a Szolnoki Törvényszék pedig 12 tárgyalási napot követően 2018. szeptember 18-án hozott elsőfokú ítéletet.

A Horog utcai emberölés vádlottja horogütést kapott a tárgyalóteremben

A büntetőügy 2017 őszén megkezdett tárgyalássorozatának első napja rendkívüli eseménnyel vette kezdetét a Szolnoki Törvényszéken. Dr. Pongrácz Zsolt bíró elsőként a vádlott volt munkaadóját, az áldozat 34 éves vejét szólította meghallgatásra. A tanú a vádlottpad mellett elhaladva, a vádlott közelébe érve, őt váratlanul nyakon, illetve állon rúgta. A további bántalmazást a helyszínen tartózkodó büntetés-végrehajtási dolgozók akadályozták meg.

A bíró, a tárgyalást megszakítva, értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre kiérkezve a tanút előállították, a vádlottat pedig a bvi-s dolgozók kórházba szállították. Később kiderült, hogy dühében, elkeseredettségében támadt rá a tárgyalóteremben a szolnoki gyilkossággal vádolt fiatalra a tanú. Aki apjaként szerette apósát, az áldozatot, és furdalta a lelkiismeret, mert neki kellett volna elmennie arra a találkozóra, ahol a 61 éves férfit halálra késelték.

A tárgyalást berekesztették, a tanút pedig átvitték az ügyészségre. A férfi együttműködő volt, elmondta, mennyire szerette az áldozatot, és hogy részben magát okolta a történtek miatt, illetve beszélt arról is, hogy a tragédia óta a családi élete megromlott. Az állította, hogy nem tudta magát fékezni, amikor meglátta a vádlottat, aki ebbe a helyzetbe hozta őt.

Az áldozat vejét gyorsított eljárásban másnap már bíróság elé is állították, és 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélték: Engedélyezték számára, hogy tíz részletben fizesse be a bírságot, illetve mentesítették a büntetett előélet jogkövetkezményei alól is.

Elvesztett szerencsejátékokra költötte főnöke pénzét a fiatalember

Később, a Szolnoki Törvényszéken dr. Pongrácz Zsolt bíró a bizonyítási eljárást követő ténymegállapításnál elmondta, hogy a fiatalember 2016 nyarán szerencsejátékokon minden pénzét eljátszotta. A fogadásai folytatásához rendszeresen felhasználta annak a boltnak a bevételét is, amelyben dolgozott.

A sikkasztással munkáltatójának megközelítőleg 1 millió forint kárt okozott (ezt az összeget a tárgyalás-sorozat alatt a vádlott szülei megtérítették a hozzátartozóknak – a szerző). A fiatalembernek a heti bevétellel az üzletlánc 61 éves megbízottja felé 2016. július 15-én kellett volna elszámolnia. Annak érdekében, hogy a pénz eltulajdonítása ne derüljön ki, a fiatal elhatározta, hogy megöli az idősödő megbízottat és megszerzi az annál lévő, más üzletekből származó bevételt is.

A megbízottat az elszámolás ürügyén Szolnok egy elhagyatott részére, a Horog utcába csalta, ahol késsel támadt rá és több szúrással megsebesítette. A súlyosan sérült áldozat menekülni próbált, de támadója utolérte és a késsel ismét lesújtott. Egy, a közelben elhaladó autó miatt a tettes rövid időre felhagyott cselekményével. Majd beszállt áldozata autójába, ám, miközben meglátta, hogy a földön fekvő ember még életjeleket ad, ekkor az autóval oda-vissza, többször is áthajtott áldozata testén.

A történtek után a vádlott a sértett autójával és az abban lévő 963 ezer forinttal menekült el a helyszínről. A 61 éves férfi életét a gyors orvosi segítség sem tudta megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

Súlyos ítélet első fokon, enyhe a jogerős másodfokban

A Szolnoki Törvényszék 2018. szeptember 18-án hozott elsőfokú ítéletet. A fiatalembert

  • előre kitervelten,
  • nyereségvágyból,
  • aljas indokból,
  • különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés,
  • jármű önkényes elvétele
  • és folytatólagosan, nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás

bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, melyből legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Ezt a döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a tényállás téves megállapítása, a bűncselekmény téves minősítése, valamint a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

A táblabíróság pedig megváltoztatta a Szolnoki Törvényszék ítéletét. A bűncselekmény minősítéséből mellőzte a nyereségvágyból elkövetést, mivel nem volt egyértelműen bizonyítható, hogy a vádlott el akarta venni áldozatától a már nála levő pénzt. Továbbá figyelembe vette, hogy a vádlott a cselekményt fiatal felnőttként, alig több mint 20 évesen követte el, így az elkövetéskor a beszámítási képessége enyhe fokban korlátozott volt.

A Szegedi Ítélőtábla úgy látta, hogy az első fokon kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés eltúlzottan súlyos. A táblabíróság a vádlott fegyházbüntetésének mértékét jogerősen 22 évre enyhítette, melyből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltése után, tehát 15 év múlva szabadulhat.

Amennyiben a vádlott a fegyházban töltött szabadságvesztése alatt jó magaviseletet mutat, úgy 2031-ben akár már szabadulhat is...

 

