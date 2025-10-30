október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudásbővítés

1 órája

Őszi továbbképzésen vettek részt az iskolaőrök

Címkék#szünet#iskolaőr#rendőrség#képzés

Bár még javában őszi szünet van, a vármegyeszékhely szakemberei nem tétlenkednek. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei iskolaőrök fontos oktatáson vettek részt, amelyen több kiemelt téma is fókuszba került.

Nyitrai Fanni

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint október 27-én tartották meg az őszi képzést, amelyen a vármegyében szolgálatot teljesítő 54 iskolaőr vett részt.

iskolaőr képzés
A vármegyei iskolaőrök képzésen vettek részt az őszi szünet alatt
Forrás:  Police.hu

Őszi képzésen vettek részt az iskolaőrök

Sándorné Pólik Róza, a Regionális Krízisambulancia vezetője a gyermekbántalmazásról, annak felismeréséről és típusairól tartott előadást. A szerhasználat jeleiről, okairól és a függőség kialakulásáról Gulyás Éva, a Drogkonzultációs és Információs Központ vezetője adott tájékoztatást az iskolaőrök számára.

A képzésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat prevenciós munkatársa, Varga Julianna mutatta be tevékenységüket, valamint a kábítószer-használat visszaszorítása és a szerhasználók reintegrációja érdekében tett erőfeszítéseiket. Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető az online tér veszélyeit ismertette, továbbá az év további részében jelentkező bűnmegelőzési feladatokat. A képzés végül egy tudásfelméréssel zárult, és a hatóságok szerint a jövőben is folytatódni fog a tudásterjesztés. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu