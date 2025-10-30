39 perce
Őszi továbbképzésen vettek részt az iskolaőrök
Bár még javában őszi szünet van, a vármegyeszékhely szakemberei nem tétlenkednek. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei iskolaőrök fontos oktatáson vettek részt, amelyen több kiemelt téma is fókuszba került.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint október 27-én tartották meg az őszi képzést, amelyen a vármegyében szolgálatot teljesítő 54 iskolaőr vett részt.
Sándorné Pólik Róza, a Regionális Krízisambulancia vezetője a gyermekbántalmazásról, annak felismeréséről és típusairól tartott előadást. A szerhasználat jeleiről, okairól és a függőség kialakulásáról Gulyás Éva, a Drogkonzultációs és Információs Központ vezetője adott tájékoztatást az iskolaőrök számára.
A képzésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat prevenciós munkatársa, Varga Julianna mutatta be tevékenységüket, valamint a kábítószer-használat visszaszorítása és a szerhasználók reintegrációja érdekében tett erőfeszítéseiket. Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető az online tér veszélyeit ismertette, továbbá az év további részében jelentkező bűnmegelőzési feladatokat. A képzés végül egy tudásfelméréssel zárult, és a hatóságok szerint a jövőben is folytatódni fog a tudásterjesztés.
