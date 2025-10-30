Őszi továbbképzésen vettek részt az iskolaőrök

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint október 27-én tartották meg az őszi képzést, amelyen a vármegyében szolgálatot teljesítő 54 iskolaőr vett részt.

A vármegyei iskolaőrök képzésen vettek részt az őszi szünet alatt

Forrás: Police.hu

Őszi képzésen vettek részt az iskolaőrök

Sándorné Pólik Róza, a Regionális Krízisambulancia vezetője a gyermekbántalmazásról, annak felismeréséről és típusairól tartott előadást. A szerhasználat jeleiről, okairól és a függőség kialakulásáról Gulyás Éva, a Drogkonzultációs és Információs Központ vezetője adott tájékoztatást az iskolaőrök számára.

A képzésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat prevenciós munkatársa, Varga Julianna mutatta be tevékenységüket, valamint a kábítószer-használat visszaszorítása és a szerhasználók reintegrációja érdekében tett erőfeszítéseiket. Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető az online tér veszélyeit ismertette, továbbá az év további részében jelentkező bűnmegelőzési feladatokat. A képzés végül egy tudásfelméréssel zárult, és a hatóságok szerint a jövőben is folytatódni fog a tudásterjesztés.