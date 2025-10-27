Súlyos felelőtlenség Jászladányban: ittasan vezetett, ráadásul engedélye sem volt

Személyautóval haladt Jászladányban egy helyi férfi október 25-én délután, amikor a nem megfelelően megválasztott sebesség miatt elvesztette uralmát a jármű felett, megcsúszott és nekiütközött egy beton villanyoszlopnak.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Jászladányban

Fotó: Illusztráció / Tóth Imre (MW archív)

A baleset következtében a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt jelzett, emellett az is kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

A férfit további mintavételre előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe vették.