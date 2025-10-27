38 perce
Súlyos felelőtlenség Jászladányban: ittasan vezetett, ráadásul engedélye sem volt
Halmozta a bűntetteket a jászladányi férfi, csak a szerencsén múlt, hogy nem okozott nagyobb kárt.
Személyautóval haladt Jászladányban egy helyi férfi október 25-én délután, amikor a nem megfelelően megválasztott sebesség miatt elvesztette uralmát a jármű felett, megcsúszott és nekiütközött egy beton villanyoszlopnak.
A baleset következtében a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt jelzett, emellett az is kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel.
A férfit további mintavételre előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe vették.