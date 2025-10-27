október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem csak egy vétség

38 perce

Súlyos felelőtlenség Jászladányban: ittasan vezetett, ráadásul engedélye sem volt

Címkék#baleset#személyautó#villanyoszlop

Halmozta a bűntetteket a jászladányi férfi, csak a szerencsén múlt, hogy nem okozott nagyobb kárt.

Szoljon.hu

Személyautóval haladt Jászladányban egy helyi férfi október 25-én délután, amikor a nem megfelelően megválasztott sebesség miatt elvesztette uralmát a jármű felett, megcsúszott és nekiütközött egy beton villanyoszlopnak.

TI_20240819_Oszlopnak ütközött autó Hajdúszoboszlón_HAON (14)
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Jászladányban
Fotó: Illusztráció / Tóth Imre (MW archív)

A baleset következtében a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrök a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt jelzett, emellett az is kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

A férfit további mintavételre előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe vették.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu