Elfogás

23 perce

Köpni-nyelni nem tudott a jászapáti gyanúsított – videón, ahogyan rátörik az ajtót a kommandósok

Kopogás nélkül törték rá az ajtót a rendőrök a minap egy jászapáti drogdílerre. Az elfogást videón is rögzítette a rendőrség.

Újabb sikeres akciót tudhat magának a rendőrség, szeptember 29-én egy jászsági kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a DELTA Program keretében  – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A jászapáti díler elfogásáról videó is készül!

elképesztő mennyiségű aranyat találtak a jászapáti dílernél
Kábítószer mellett aranyékszereket is találtak a jászapáti díler házában
Rátörték az ajtót a jászapáti dílerre

Meglepő ébresztést kapott a 39 éves férfi – a rendőrségi tájékoztatás szerint reggel érkeztek meg hozzá jászsági nyomozók és a Tisza MEKTO bevetési egysége. A megalapozott gyanú szerint a férfi cracket és kristályt árult helyi fogyasztóknak 1000 forint/pakk áron. A rendőrök a Jászberényi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság el is rendelt.

A házkutatás során számos egyéb értéket is találtak a rendőrök
A kutatások során nem csak több gramm kábítószert és tablettát, de pisztolyt, mobiltelefont, valamint vagyonvisszaszerzés keretében közel fél kilogramm arany és ezüst ékszert, illetve egy értékes karórát találtak a nyomozók, akik a megtalált tárgyakat továbbküldték a szakértőknek.

 

