Könnyfakasztó dolgot tett a portájára tévedt kiskutyával a jászberényi állatkínzó
Szétlőtte a tüdejét a kutyának, amely iszonyú kínok között elpusztult. A bíróság hamarosan dönthet a jászberényi állatkínzó büntetéséről.
Hány, de hány esetben fordul elő naponta, hogy egy eb házszámot téveszt?! A szőrös jószág ilyenkor körbenéz, szimatol, keresi, vajon hol is lehet. A legtöbb portáról talán némi jutalomfalat és simogatás kíséretében tessékelik ki őket, bízva abban, az elkóborolt négylábú hamarosan visszatalál gazdájához. Talán. De ekkora szerencséje nem volt annak pár hónapos keverék kutyának, aki tavaly augusztus 10-én este egy jászberényi állatkínzó udvarába lépett…
Ok nélkül támadt az ebre a jászberényi állatkínzó
Mint kedden a Jászberényi Járási Ügyészség hírportálunkkal közölte, a fenti, 58 éves férfi ellen állatkínzás vétsége miatt emelt vádat emeltek. Miért? Nos, azért, mert az illető azon augusztusi napon különösebb ok nélkül kioltotta a mindössze öt hónapos kutyus életét. A várirat szerint a férfi egy tulajdonában lévő légpuskával lőtte meg az állatot. A jószág a lövés következtében súlyos tüdőroncsolódást szenvedett, annak nyomán belső elvérzése lett, és elpusztult.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság a légpuskát is kobozza el. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt.
Meg akarták mérgezni a mentőkutyát
Sajnos az iménti eset már a sokadik az idei évben a Jászkunságban elkövetett állatkínzások sorában. Még júliusban számoltunk be arról, hogy valaki gyakorlatilag halálra ítélt egy kutyát Tiszaszentimrén azzal, hogy az állatot egy bálázózsinórral kikötötte az erdőben. A teljesen lesoványodott négylábúra az utolsó pillanatban találtak rá.
Óriási megdöbbenést keltett az az eset is, amelyben egy jászárokszállási férfi ez év júniusában bokszzsáknak használta a kutyáját. A szerencsétlen állatot fellógatta a teraszra, majd ököllel verni kezdte. A tragédiát csak a szomszédok közbelépése akadályozta meg.
Azt pedig, hogy semmi sem szent, nemrég szintén Jászberényben tapasztalhattuk. Ott a külföldön is bizonyított, nemzetközi díjjal is kitüntetett mentőkutyát, Blacket akarták megmérgezni. Mint megírtuk, az állat gazdája vette észre, hogy udvarukba mérgezett kolbászdarabokat dobáltak be. Kizárólag a szerencsén múlt, hogy az állat nem evett belőle.
Mi számít állatkínzásnak?
Az ügyészség a mostani eset kapcsán kiemelte, a büntetőtörvénykönyv szerint állatkínzásnak minősül bármilyen gerinces állatot indokolatlanul bántalmazni. Illetve azokkal úgy bánni, amely miatt elpusztulhatnak vagy maradandó egészségkárosodást szenvedhetnek. Szintén állatkínzásnak minősül, ha valaki gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi.
Hangsúlyozták: a bűncselekmény alapeseti büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés, azonban súlyosabban minősül a cselekmény,
- ha az az állat különös szenvedését;
- illetve több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza;
- és akkor is, ha nagy nyilvánosság előtt követik el;
- ha az adott személy az érintett állatfaj tartásától el van tiltva;
- ha a korábban az adott személyt két éven belül állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése miatt már elítélték;
- vagy ha ebrendészeti telep vagy állatmenhely működtetése során követik el a bűncselekményt.
Hozzátették, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendőek az állatkínzás legsúlyosabb esetkörei, amikor az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva, vagy különös visszaesőként, esetleg ebrendészeti telep vagy állatmenhely működtetése során tíznél nagyobb számú állatra követik el.
