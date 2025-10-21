Könnyfakasztó dolgot tett a portájára tévedt kiskutyával a jászberényi állatkínzó

Hány, de hány esetben fordul elő naponta, hogy egy eb házszámot téveszt?! A szőrös jószág ilyenkor körbenéz, szimatol, keresi, vajon hol is lehet. A legtöbb portáról talán némi jutalomfalat és simogatás kíséretében tessékelik ki őket, bízva abban, az elkóborolt négylábú hamarosan visszatalál gazdájához. Talán. De ekkora szerencséje nem volt annak pár hónapos keverék kutyának, aki tavaly augusztus 10-én este egy jászberényi állatkínzó udvarába lépett…

Rettenetes dolgott tett a hozzá betévedő kutyával a jászberényi állatkínzó

Fotó: Czinege Melinda / Haon.hu / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ok nélkül támadt az ebre a jászberényi állatkínzó

Mint kedden a Jászberényi Járási Ügyészség hírportálunkkal közölte, a fenti, 58 éves férfi ellen állatkínzás vétsége miatt emelt vádat emeltek. Miért? Nos, azért, mert az illető azon augusztusi napon különösebb ok nélkül kioltotta a mindössze öt hónapos kutyus életét. A várirat szerint a férfi egy tulajdonában lévő légpuskával lőtte meg az állatot. A jószág a lövés következtében súlyos tüdőroncsolódást szenvedett, annak nyomán belső elvérzése lett, és elpusztult.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság a légpuskát is kobozza el. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt.

Meg akarták mérgezni a mentőkutyát

Sajnos az iménti eset már a sokadik az idei évben a Jászkunságban elkövetett állatkínzások sorában. Még júliusban számoltunk be arról, hogy valaki gyakorlatilag halálra ítélt egy kutyát Tiszaszentimrén azzal, hogy az állatot egy bálázózsinórral kikötötte az erdőben. A teljesen lesoványodott négylábúra az utolsó pillanatban találtak rá.

Óriási megdöbbenést keltett az az eset is, amelyben egy jászárokszállási férfi ez év júniusában bokszzsáknak használta a kutyáját. A szerencsétlen állatot fellógatta a teraszra, majd ököllel verni kezdte. A tragédiát csak a szomszédok közbelépése akadályozta meg.

Azt pedig, hogy semmi sem szent, nemrég szintén Jászberényben tapasztalhattuk. Ott a külföldön is bizonyított, nemzetközi díjjal is kitüntetett mentőkutyát, Blacket akarták megmérgezni. Mint megírtuk, az állat gazdája vette észre, hogy udvarukba mérgezett kolbászdarabokat dobáltak be. Kizárólag a szerencsén múlt, hogy az állat nem evett belőle.