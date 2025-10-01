október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos az előélet

57 perce

Pontokat gyűjtött, de nem a legjobbakat – így járt egy fegyverneki lakos

Címkék#jogosítvány#rendőrség#szabálysértés

Folyamatosan szabályt sértett, ennek ellenére ismét a volán mögé ült egy fegyverneki férfi.

Dobos Zsófia Tünde
Pontokat gyűjtött, de nem a legjobbakat – így járt egy fegyverneki lakos

Rutinellenőrzés során derült ki, hogy a fegyverneki sofőr már 18 pontot összegyűjtött

Forrás: Illusztráció / MW archív

Szeptember 30-án délelőtt Törökszentmiklóson ellenőriztek a rendőrök egy fegyverneki sofőrt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 40 éves éves férfi úgy közlekedett az autójával, hogy a közúti közlekedési előéleti pontjainak száma már meghaladta a 18 pontot, ezzel egyidejűleg pedig jogosítványát is bevonták. A sofőrt előállították a rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu