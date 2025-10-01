4 órája
Pontokat gyűjtött, de nem a legjobbakat – így járt egy fegyverneki lakos
Folyamatosan szabályt sértett, ennek ellenére ismét a volán mögé ült egy fegyverneki férfi.
Rutinellenőrzés során derült ki, hogy a fegyverneki sofőr már 18 pontot összegyűjtött
Szeptember 30-án délelőtt Törökszentmiklóson ellenőriztek a rendőrök egy fegyverneki sofőrt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 40 éves éves férfi úgy közlekedett az autójával, hogy a közúti közlekedési előéleti pontjainak száma már meghaladta a 18 pontot, ezzel egyidejűleg pedig jogosítványát is bevonták. A sofőrt előállították a rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.
