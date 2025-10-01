Pontokat gyűjtött, de nem a legjobbakat – így járt egy fegyverneki lakos

Szeptember 30-án délelőtt Törökszentmiklóson ellenőriztek a rendőrök egy fegyverneki sofőrt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 40 éves éves férfi úgy közlekedett az autójával, hogy a közúti közlekedési előéleti pontjainak száma már meghaladta a 18 pontot, ezzel egyidejűleg pedig jogosítványát is bevonták. A sofőrt előállították a rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.

