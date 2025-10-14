október 14., kedd

Jött a meglepetés

2 órája

Egy 60 éves férfit igazoltattak Tiszafüreden, a folytatás meglepő fordulatot vett

Rutinellenőrzésnek indult, de halmozott szabályszegésbe torkollott egy tiszafüredi közúti igazoltatás.

Szoljon.hu

Egy tiszaigari lakos közlekedett személyautóval október 13-án délután Tiszafüreden,  amikor a rendőrök ellenőrizték – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

BA-9665
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Megállapították, hogy a sofőrnek nincsen jogosítványa, ezért előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra. A 60 éves férfit engedély nélküli vezetés miatt eljárás alá vont személyként meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.

