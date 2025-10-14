Jött a meglepetés
Egy 60 éves férfit igazoltattak Tiszafüreden, a folytatás meglepő fordulatot vett
Rutinellenőrzésnek indult, de halmozott szabályszegésbe torkollott egy tiszafüredi közúti igazoltatás.
Egy tiszaigari lakos közlekedett személyautóval október 13-án délután Tiszafüreden, amikor a rendőrök ellenőrizték – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Megállapították, hogy a sofőrnek nincsen jogosítványa, ezért előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra. A 60 éves férfit engedély nélküli vezetés miatt eljárás alá vont személyként meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.
