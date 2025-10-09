Gyorsan kiszúrták
Megállították rutinellenőrzésre, aztán nagy meglepetés érte a rendőröket
Egy 28 éves fegyverneki férfi akart autózni Törökszentmiklóson, de nem jutott messzire.
Egy fegyverneki lakos közlekedett autóval október 6-án délelőtt Törökszentmiklóson, amikor rendőrök ellenőrizték – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Megállapították, hogy a sofőrnek nincsen jogosítványa, ezért előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra. A 28 éves férfit engedély nélküli vezetés miatt előbb kihallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.
