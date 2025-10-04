Éjszakai ellenőrzés Törtelen: drogot és fogyasztási eszközöket találtak a rendőrök

A Cegléd Járás Biztonság oldal tájékoztatása szerint a hatóság munkatársai a kábítószer-gyanús anyag mellett több, fogyasztásra utaló eszközt is találtak az autóban. A járműben utazókat drogtesztnek vetették alá, amely két személy esetében pozitív eredményt mutatott.

Kábítószer-gyanús anyagot találtak a hatóságok egy törteli ellenőrzés során

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A sofőr oldalán találták meg a kábítószer-gyanús anyagot

A tájékoztatás alapján a járőröző körzeti megbízottak múlt héten éjszaka egy személyautót vontak intézkedés alá Törtelen. Az autó sofőrje a rendőröket észlelve hirtelen lassítani kezdett. Az ellenőrzés során az egyenruhások a bal oldali ülés kárpitja mellett egy kis tasak fehér színű, por állagú, kábítószer-gyanús anyagot találtak, továbbá több fogyasztásra utaló eszközt is lefoglaltak.

Az autóban három személy utazott, akiket előállítottak a Ceglédi Rendőrkapitányságra. A helyszíni gyors tesztek két főnél metamfetamin jelenlétét mutatták ki. Az ügyben a Ceglédi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt indított eljárást.