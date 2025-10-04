október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi akció

1 órája

Éjszakai ellenőrzés Törtelen: drogot és fogyasztási eszközöket találtak a rendőrök

Címkék#kábítószer#drog#rendőrség

Eredményes rendőrségi intézkedés zajlott Törtelen. Egy ellenőrzés alá vont személyautóban kábítószer-gyanús anyagot találtak az egyenruhások múlt héten éjszaka. Később kiderült, a járműben utazók közül két személy esetében a tesztek metamfetamin jelenlétét jelezték.

Nyitrai Fanni

A Cegléd Járás Biztonság oldal tájékoztatása szerint a hatóság munkatársai a kábítószer-gyanús anyag mellett több, fogyasztásra utaló eszközt is találtak az autóban. A járműben utazókat drogtesztnek vetették alá, amely két személy esetében pozitív eredményt mutatott.

kábítószer-gyanús anyagot találtak a rendőrök Törtelen
Kábítószer-gyanús anyagot találtak a hatóságok egy törteli ellenőrzés során
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A sofőr oldalán találták meg a kábítószer-gyanús anyagot

A tájékoztatás alapján a járőröző körzeti megbízottak múlt héten éjszaka egy személyautót vontak intézkedés alá Törtelen. Az autó sofőrje a rendőröket észlelve hirtelen lassítani kezdett. Az ellenőrzés során az egyenruhások a bal oldali ülés kárpitja mellett egy kis tasak fehér színű, por állagú, kábítószer-gyanús anyagot találtak, továbbá több fogyasztásra utaló eszközt is lefoglaltak.

Az autóban három személy utazott, akiket előállítottak a Ceglédi Rendőrkapitányságra. A helyszíni gyors tesztek két főnél metamfetamin jelenlétét mutatták ki. Az ügyben a Ceglédi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu