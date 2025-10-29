október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrizetben

1 órája

60 millió forintnyi anyaggal furikázott a 19 éves fiatal

Címkék#díler#feketepiac#kereskedelem

Egy kőröstetétleni parkolóban csaptak le az egyenruhások októberben. Az előállított férfinak most kábítószer-kereskedelem miatt kell szembenéznie az igazságszolgáltatással. A rendőrök 10 ezer adagnyi tiltott anyagot találtak és foglaltak le.

Nyitrai Fanni

A kábítószer-kereskedelem miatt előállított férfit a hatóságok őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. 

kábítószer-kereskedelem Kőröstetétlen
Egy kőröstetétleni parkolóban fogták el a rendőrök a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Kábítószer-kereskedelem: lebukott a díler

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozói október 27-én reggel fogták el a 19 éves jászkarajenői férfit Kőröstetétlenen. Az előállított díler járművében közel 3 kilogramm fehér, kristályos anyagot találtak, amit lefoglaltak. A hatóságok ezzel mintegy 10 ezer adag tiltott szer feketepiacra kerülését akadályozták meg, amelynek becsült értéke körülbelül 60 millió forint.

A férfinál droggyorstesztet végeztek, ami pozitív eredményt mutatott. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt tapasztal, vagy ilyenről értesül, hívja a Telefontanút a 06-80-555-111-es számon a nap bármely szakaszában, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívószámon!

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu