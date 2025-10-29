60 millió forintnyi anyaggal furikázott a 19 éves fiatal

A kábítószer-kereskedelem miatt előállított férfit a hatóságok őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Egy kőröstetétleni parkolóban fogták el a rendőrök a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Kábítószer-kereskedelem: lebukott a díler

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozói október 27-én reggel fogták el a 19 éves jászkarajenői férfit Kőröstetétlenen. Az előállított díler járművében közel 3 kilogramm fehér, kristályos anyagot találtak, amit lefoglaltak. A hatóságok ezzel mintegy 10 ezer adag tiltott szer feketepiacra kerülését akadályozták meg, amelynek becsült értéke körülbelül 60 millió forint.

A férfinál droggyorstesztet végeztek, ami pozitív eredményt mutatott. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt tapasztal, vagy ilyenről értesül, hívja a Telefontanút a 06-80-555-111-es számon a nap bármely szakaszában, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívószámon!