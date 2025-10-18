52 perce
Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció
Lecsapott a rendőrség! Ismét Jászladányon fogtak két kábítószer-kereskedőt, egyikük letartóztatásáról még videó is készült. A harmadik társukat azonban még mindig körözik.
Mondhatni, hogy a Családi üzelmeket játszotta el egy jászladányi férfi és párja, illetőleg annak lánya, akik drogbiznisszel foglalkoztak, és rendszeresen tiltott szerekkel szolgálták ki a helyi fogyasztókat. Az egyik kábítószer-kereskedő elfogásáról videó is készült.
A bűnös kábítószer-kereskedő családi trió
A hármas közül október 14-én először a 36 éves férfit fogta el a rendőrség, majd lakásukon a gyanúsított 18 éves lányán és rajta ütöttek. Az akciót a Tisza MEKTO munkatásaival közösen hajtották végre a rendőrök – olvasható a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.
Mint írják, a kutatás során több gramm drogot – melyről megállapították, hogy N-etil-pentedron-hidroklorid vegyületet tartalmaz –, mérleget, valamint három rollert, arany és ezüst ékszereket, 464 ezer forintnyi és 265 eurónyi készpénzt foglaltak le a rendőrök.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A két elfogott dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki. A férfit a bíróság letartóztatta, miután őt őrizetbe vették.
Élettársa viszont továbbra is rejtőzködik a hatóság elől, így ellene elfogatóparancsot adtak ki, és tovább keresik.
A nyomozó hatóság szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet.