DELTA Program

Körbevették a drogot terítő család fejesének autóját, majd kirángatták belőle – videón az akció

Címkék: kábítószer-kereskedelem, elfogás, rendőrség

Lecsapott a rendőrség! Ismét Jászladányon fogtak két kábítószer-kereskedőt, egyikük letartóztatásáról még videó is készült. A harmadik társukat azonban még mindig körözik.



Mondhatni, hogy a Családi üzelmeket játszotta el egy jászladányi férfi és párja, illetőleg annak lánya, akik drogbiznisszel foglalkoztak, és rendszeresen tiltott szerekkel szolgálták ki a helyi fogyasztókat. Az egyik kábítószer-kereskedő elfogásáról videó is készült.





A bűnös kábítószer-kereskedő családi trió

A hármas közül október 14-én először a 36 éves férfit fogta el a rendőrség, majd lakásukon a gyanúsított 18 éves lányán és rajta ütöttek. Az akciót a Tisza MEKTO munkatásaival közösen hajtották végre a rendőrök – olvasható a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.

Mint írják, a kutatás során több gramm drogot – melyről megállapították, hogy N-etil-pentedron-hidroklorid vegyületet tartalmaz –, mérleget, valamint három rollert, arany és ezüst ékszereket, 464 ezer forintnyi és 265 eurónyi készpénzt foglaltak le a rendőrök.

A két elfogott dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki. A férfit a bíróság letartóztatta, miután őt őrizetbe vették.  

Élettársa viszont továbbra is rejtőzködik a hatóság elől, így ellene elfogatóparancsot adtak ki, és tovább keresik.

 A nyomozó hatóság szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet.

 

