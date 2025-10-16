Ügyvédet keres? Jobb ha vigyáz, ha a cikkünkben szereplő férfit látja, őt biztosan nem ajánljuk!

Egyre több a furcsa történet, de ez most tényleg megér egy külön fejezetet. A hatóságok közlése szerint egy férfi, nevezetesen Urbán József, úgy vállalt jogi képviseletet és iratszerkesztést, hogy közben sem ügyvédi kamarai tagsága, sem engedélye nem volt – vagyis klasszikus kamuügyvédként működött. A kamuügyvéd a rendőrség közleménye szerint Kecskeméten született, jelenleg 60 éves. Mutatjuk a fotóját is!

Urbán József, aki kamuügyvédként próbált pénzt szerezni

Forrás: Police.hu

Körözik már a kamuügyvédet

A bíróság szeptember elején adta ki az elfogatóparancsot, a rendőrség pedig már dolgozik az ügy felderítésén. A férfi ellen zugírászat a vád – ez hivatalosan azt jelenti, hogy valaki jogosulatlanul végez jogi tevékenységet, például tanácsokat ad vagy képvisel másokat, miközben nincs hozzá képesítése.

A Szolnoki Törvényszék arra kérik a lakosságot, hogy aki bármit tud a férfiról, vagy kapcsolatba került vele jogi ügyben, az jelentkezzen. Az ilyen esetek nemcsak a törvényt sértik, de az ügyfeleknek is komoly károkat okozhatnak – hiszen a „tanácsok” mögött nincs valós szakértelem.

A történet tanulsága egyszerű: nem mindenki jogász, aki annak mondja magát. Érdemes mindig ellenőrizni, hogy akire rábízzuk az ügyeinket, valóban rendelkezik-e a szükséges képesítésekkel és engedélyekkel – különben könnyen pórul járhatunk.