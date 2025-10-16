október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogatóparancs

2 órája

Ügyvédet keres? Jobb ha vigyáz, ha a cikkünkben szereplő férfit látja, őt biztosan nem ajánljuk!

Címkék#következmény#zugírászat#vád

A bíróság elfogatóparancsot adott ki egy férfi ellen, aki a gyanú szerint ügyvédi jogosultság nélkül végzett jogi tevékenységet. A hatóságok zugírászat miatt indítottak eljárást, és a férfi felkutatásán dolgoznak. Mutatunk mindent, amit a kamuügyvédről tudni lehet!

Szoljon.hu

Egyre több a furcsa történet, de ez most tényleg megér egy külön fejezetet. A hatóságok közlése szerint egy férfi, nevezetesen Urbán József, úgy vállalt jogi képviseletet és iratszerkesztést, hogy közben sem ügyvédi kamarai tagsága, sem engedélye nem volt – vagyis klasszikus kamuügyvédként működött. A kamuügyvéd a rendőrség közleménye szerint Kecskeméten született, jelenleg 60 éves. Mutatjuk a fotóját is!

Urbán József kamuügyvédként próbált pénzt szerezni.
Urbán József, aki kamuügyvédként próbált pénzt szerezni
Forrás:  Police.hu

Körözik már a kamuügyvédet

A bíróság szeptember elején adta ki az elfogatóparancsot, a rendőrség pedig már dolgozik az ügy felderítésén. A férfi ellen zugírászat a vád – ez hivatalosan azt jelenti, hogy valaki jogosulatlanul végez jogi tevékenységet, például tanácsokat ad vagy képvisel másokat, miközben nincs hozzá képesítése.

A Szolnoki Törvényszék arra kérik a lakosságot, hogy aki bármit tud a férfiról, vagy kapcsolatba került vele jogi ügyben, az jelentkezzen. Az ilyen esetek nemcsak a törvényt sértik, de az ügyfeleknek is komoly károkat okozhatnak – hiszen a „tanácsok” mögött nincs valós szakértelem.

A történet tanulsága egyszerű: nem mindenki jogász, aki annak mondja magát. Érdemes mindig ellenőrizni, hogy akire rábízzuk az ügyeinket, valóban rendelkezik-e a szükséges képesítésekkel és engedélyekkel – különben könnyen pórul járhatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu