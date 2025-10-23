október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bántalmazás

35 perce

Vérben úszó pólót találtak a rendőrök a sittben – így derült fény a miklósi rém tettére

Címkék#bántalmazás#ügyészség#helyi kék hírek#kapcsolati erőszak

Gyakorlatilag péppé verte élettársát egy törökszentmiklósi férfi, aki kábelzsinórral, baseballütővel és ököllel esett neki áldozatának. A férfit súlyos testi sértés és kapcsolati erőszak bűntettével tartóztatták le.

Rózsa Róbert

Vérbe fulladt egy románc pár napja Törökszentmiklóson. Ez azokból a fotókból derült ki, amelyeket szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hírportálunknak is bemutatott. A bizonyítékon annak az 56 éves férfinek a pólója látható, amelyet az illető élettársának vére itatott át. A férfit súlyos testi sértés és kapcsolati erőszak bűntette miatt letartóztatták, ami cseppet sem meglepő, tekintve, milyen brutalitással bánt el párjával.

kapcsolati erőszak, verés, bántalmazás, törökszentmiklós, ügyészség, baseballütő, kábelzsinór
Véres bizonyíték: súlyos testi sértés és kapcsolati erőszak miatt letartóztatták azt a törökszentmiklósi férfit, aki brutálisan összeverte élettársát
Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Brutális kapcsolati erőszak Törökszentmiklóson: ép porcikája sem maradt a nőnek

Mint az ügyészség portálunkkal közölte, a törökszentmiklósi férfi 2023 óta bántalmazta már rendszeresen a vele együtt élő asszonyt. Őt sokszor kurvának nevezte, gyalázta, életének kioltásával fenyegette. De nem egyszer ököllel esett neki, máskor kábelzsinórral vagy baseballütővel verte. Ezek nyomán a nő többször is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, egyszer pedig a bordája is eltört. Orvoshoz viszont nem mert fordulni, tartva a további bántalmazástól.

Legutóbb október 17-én támadt rá a férfi a nőre. Az ügyészségi közlés szerint épp otthon voltak, mikor – szerelemféltés miatt – ököllel és baseballütővel gyepálni kezdte. Ütötte, ahol csak érte, többször oldalba és hasba is rúgta. A durva bántalmazás következtében az asszonynak eltört a bokája, az orrcsontja, a bordája, elszakadt a boka- és lábszalagja, és további zúzódásokat szenvedett. A férfi a kiérkező rendőrök elől a háza előtti kukában, az építési törmelék alatt akarta elrejteni a nő véres pólóját.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Hatóságiakra is rátámadt korábban a miklósi rém

Az illető letartóztatását a Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta. Erre a fentieken túl az is késztette a vádhatóságot, hogy a miklósi férfi büntetett előéletű: legutóbb hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt szabtak ki rá hét év hat hónap fegyházbüntetést, amelyből 2021 februárjában szabadult. Az ügyészség továbbá úgy ítélte meg, hogy a kiszabható büntetés nagysága miatt fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást – a vele együtt lakó sértett befolyásolásával – veszélyeztetné, valamint az is, hogy a nő sérelmére újabb erőszakos bűncselekményt követne el. A férfi letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu