Vérben úszó pólót találtak a rendőrök a sittben – így derült fény a miklósi rém tettére

Vérbe fulladt egy románc pár napja Törökszentmiklóson. Ez azokból a fotókból derült ki, amelyeket szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség hírportálunknak is bemutatott. A bizonyítékon annak az 56 éves férfinek a pólója látható, amelyet az illető élettársának vére itatott át. A férfit súlyos testi sértés és kapcsolati erőszak bűntette miatt letartóztatták, ami cseppet sem meglepő, tekintve, milyen brutalitással bánt el párjával.

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Brutális kapcsolati erőszak Törökszentmiklóson: ép porcikája sem maradt a nőnek

Mint az ügyészség portálunkkal közölte, a törökszentmiklósi férfi 2023 óta bántalmazta már rendszeresen a vele együtt élő asszonyt. Őt sokszor kurvának nevezte, gyalázta, életének kioltásával fenyegette. De nem egyszer ököllel esett neki, máskor kábelzsinórral vagy baseballütővel verte. Ezek nyomán a nő többször is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, egyszer pedig a bordája is eltört. Orvoshoz viszont nem mert fordulni, tartva a további bántalmazástól.

Legutóbb október 17-én támadt rá a férfi a nőre. Az ügyészségi közlés szerint épp otthon voltak, mikor – szerelemféltés miatt – ököllel és baseballütővel gyepálni kezdte. Ütötte, ahol csak érte, többször oldalba és hasba is rúgta. A durva bántalmazás következtében az asszonynak eltört a bokája, az orrcsontja, a bordája, elszakadt a boka- és lábszalagja, és további zúzódásokat szenvedett. A férfi a kiérkező rendőrök elől a háza előtti kukában, az építési törmelék alatt akarta elrejteni a nő véres pólóját.

Hatóságiakra is rátámadt korábban a miklósi rém

Az illető letartóztatását a Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta. Erre a fentieken túl az is késztette a vádhatóságot, hogy a miklósi férfi büntetett előéletű: legutóbb hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt szabtak ki rá hét év hat hónap fegyházbüntetést, amelyből 2021 februárjában szabadult. Az ügyészség továbbá úgy ítélte meg, hogy a kiszabható büntetés nagysága miatt fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást – a vele együtt lakó sértett befolyásolásával – veszélyeztetné, valamint az is, hogy a nő sérelmére újabb erőszakos bűncselekményt követne el. A férfi letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.