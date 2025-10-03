október 3., péntek

Ütközés

1 órája

Több jármű is érintett volt az M44-esen történt balesetben, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#karambol

Baleset történt az M44-es autóúton, az esethez mentőt is kellett riasztani.

Dobos Zsófia Tünde

Két autó karambolozott csütörtök este az M44-es autóúton, a Tiszakürti lehajtó után – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

5S5A0909
Közlekedési baleset történt csütörtök este a Tiszakürti lehajtó után
Fotó: Vendel Lajos / MW archív / Forrás: Illusztráció

A tájékoztatás szerint a baleset Békéscsaba irányába tartó oldalon, az út 44. kilométerszelvényénél történt. Az helyszínre a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket. Az esethez a mentőszolgálat munkatársait is riasztották.

Hírportálunk a katasztrófavédelemtől megtudta, a balesetnek egy könnyű sérültje volt, akinek az ütközés következtében a csípője fájdult meg. Őt a tűzoltók segítették ki a járműből.

Az érintett útszakaszon teljes útzár volt érvényben. 

