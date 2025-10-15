október 15., szerda

Frontálisan ütköztek

44 perce

Brutális karambol Jászberénynél, feszítővágóval mentették ki a sofőröket – galériával

Címkék#katasztrófavédelem#feszítővágó#karambol

Súlyos baleset történt kedden reggel a 31-es főúton, Jászberény térségében. Két autó ütközött össze, mindkét sofőr a járművekbe szorult.

Szoljon.hu

Két személyautó karambolozott kedd reggel a 31-es számú főúton, Jászberény térségében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mindkét sofőrt feszítővágóval szabadították ki a járművekből
Forrás: Jászberényi HTP

A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, és mindkét autót áramtalanították. Mindkét járműbe beszorult a sofőr, őket az egység feszítővágóval kiszabadította és átadta a mentőknek.

Baleset Jászberénynél

Fotók: Jászberény HTP

