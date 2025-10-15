Frontálisan ütköztek
Brutális karambol Jászberénynél, feszítővágóval mentették ki a sofőröket – galériával
Súlyos baleset történt kedden reggel a 31-es főúton, Jászberény térségében. Két autó ütközött össze, mindkét sofőr a járművekbe szorult.
Két személyautó karambolozott kedd reggel a 31-es számú főúton, Jászberény térségében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, és mindkét autót áramtalanították. Mindkét járműbe beszorult a sofőr, őket az egység feszítővágóval kiszabadította és átadta a mentőknek.
Baleset JászberénynélFotók: Jászberény HTP
