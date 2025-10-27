1 órája
Kigyulladt egy sertéstelep Mesterszálláson – fotókat hoztunk a brutális pusztításról
Nem telt eseménytelenül az utolsó októberi hétvége sem a vármegye tűzoltóinak. Két riasztás is érkezett a katasztrófavédelemhez, miután szombaton egy veszélyes anyagot szállító teherautó felborult a 4-es főúton, majd vasárnap egy mesterszállási sertéstelepen keletkezett tűz. Mutatjuk a részleteket!
Ahogyan arról vasárnap már tájékoztattuk olvasóinkat, egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz Mesterszálláson. A katasztrófavédelem akkori közleménye szerint, a helyszínen egy ember is tartózkodott, akihez mentő érkezett.
A katasztrófavédelem ismertette a részleteket
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint, a tűz vasárnap éjszaka keletkezett Mesterszállás külterületén, egy sertéstelepen. A 250 négyzetméteres épület kazánháza égett, melynek következtében a lángok a padlástérre és a tetőszerkezetre is átterjedtek, így összesen 50 négyzetmétert érintettek.
A helyszínre a kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve a mesterszállási önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik három vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. Ezen felül áramtalanították az épületet és értesítették a gázszolgáltatót is, miután egy gázvezetéket hőhatás ért.
Szombaton a 4-es főútra vonultak ki
Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 124-es kilométerénél borult fel szombat reggel egy veszélyes anyagot szállító teherautó, miután egy vaddal ütközött. A járművet féltucat ember szakszerű segítséggel állította talpra, de a műszaki mentés még órákig elhúzódott. A helyszínen készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg.
