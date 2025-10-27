október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

1 órája

Kigyulladt egy sertéstelep Mesterszálláson – fotókat hoztunk a brutális pusztításról

Címkék#katasztrófavédelem#sertéstelep#gázvezeték

Nem telt eseménytelenül az utolsó októberi hétvége sem a vármegye tűzoltóinak. Két riasztás is érkezett a katasztrófavédelemhez, miután szombaton egy veszélyes anyagot szállító teherautó felborult a 4-es főúton, majd vasárnap egy mesterszállási sertéstelepen keletkezett tűz. Mutatjuk a részleteket!

Nyitrai Fanni

Ahogyan arról vasárnap már tájékoztattuk olvasóinkat, egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz Mesterszálláson. A katasztrófavédelem akkori közleménye szerint, a helyszínen egy ember is tartózkodott, akihez mentő érkezett.

a katasztrófavédelem több riasztást is kapott a hétvégén
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, egy gázvezetéket is hőhatás ért
Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A katasztrófavédelem ismertette a részleteket

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint, a tűz vasárnap éjszaka keletkezett Mesterszállás külterületén, egy sertéstelepen. A 250 négyzetméteres épület kazánháza égett, melynek következtében a lángok a padlástérre és a tetőszerkezetre is átterjedtek, így összesen 50 négyzetmétert érintettek.

tűz Mesterszálláson
A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt
Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A helyszínre a kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve a mesterszállási önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik három vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. Ezen felül áramtalanították az épületet és értesítették a gázszolgáltatót is, miután egy gázvezetéket hőhatás ért.

tűz a mesterszállási sertéstelepen
A kigyulladt sertéstelepen egy ember is tartózkodott, akit kórházba szállítottak
Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szombaton a 4-es főútra vonultak ki

Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 124-es kilométerénél borult fel szombat reggel egy veszélyes anyagot szállító teherautó, miután egy vaddal ütközött. A járművet féltucat ember szakszerű segítséggel állította talpra, de a műszaki mentés még órákig elhúzódott. A helyszínen készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu