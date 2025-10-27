Kigyulladt egy sertéstelep Mesterszálláson – fotókat hoztunk a brutális pusztításról

Ahogyan arról vasárnap már tájékoztattuk olvasóinkat, egy sertéstelep kazánházában keletkezett tűz Mesterszálláson. A katasztrófavédelem akkori közleménye szerint, a helyszínen egy ember is tartózkodott, akihez mentő érkezett.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, egy gázvezetéket is hőhatás ért

Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A katasztrófavédelem ismertette a részleteket

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint, a tűz vasárnap éjszaka keletkezett Mesterszállás külterületén, egy sertéstelepen. A 250 négyzetméteres épület kazánháza égett, melynek következtében a lángok a padlástérre és a tetőszerkezetre is átterjedtek, így összesen 50 négyzetmétert érintettek.

A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt

Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A helyszínre a kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos, illetve a mesterszállási önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik három vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. Ezen felül áramtalanították az épületet és értesítették a gázszolgáltatót is, miután egy gázvezetéket hőhatás ért.

A kigyulladt sertéstelepen egy ember is tartózkodott, akit kórházba szállítottak

Fotó: Kunszentmárton HTP / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szombaton a 4-es főútra vonultak ki

Törökszentmiklós közelében, a 4-es főút 124-es kilométerénél borult fel szombat reggel egy veszélyes anyagot szállító teherautó, miután egy vaddal ütközött. A járművet féltucat ember szakszerű segítséggel állította talpra, de a műszaki mentés még órákig elhúzódott. A helyszínen készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg.