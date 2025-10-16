Reszketett a félelemtől a kislány, amikor az idegen odalépett mellé és feltette neki a kérdést

Tiszaföldváron egy munkahelyi ablakból figyeltek fel a helyiek egy ijesztő jelenetre, egy kislány zaklatása történt ugyanis a belvárosban. A közösségi oldalon megosztott bejegyzés szerint egy droghasználóként ismert kéregető férfi szólított le egy 5. osztályos kislányt. A gyermeket a közelben dolgozók látták meg az ablakból, amint reszketve próbál aprót keresni a táskájában, miközben a férfi pénzt kér tőle. A szemtanúk azonnal közbeléptek, elzavarták az illetőt, a lányt pedig biztonságba kísérték.

A kislány zaklatása megrázta a város lakóit

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Általános iskolás kislány zaklatása fényes nappal

A bejegyzés rövid időn belül futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, a hozzászólásokban több szülő is azt írta, hogy a városban elszaporodtak az ilyen esetek, és egyre több gyerek kerül kiszolgáltatott helyzetbe.

Nem tudják, mit tegyenek, ha idegen szólítja meg őket

– fogalmazott egy anyuka.

Többen hangsúlyozták, hogy otthon beszélni kell a gyerekekkel az ilyen helyzetekről, mert az ma már létfontosságú kérdés. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég a nyílvános poszt, a fellépés, értesíteni kell a hatóságokat. – Nem elég elzavarni a férfit, mert legközelebb újra megteszi. Rendőrt kellett volna hívni – írta egy helyi lakos.

A kommentekben elhangzó indulatok érthetőek, de veszélyesek is lehetnek. Vannak, akik erőszakos megtorlást javasolnak, mások a közösségi felügyeletet és a megelőzést hangsúlyozzák. Többen javasolják az okostelefonos felvételt és a pontos azonosítást, hogy a hatóságok is dolgozni tudjanak az ügyön. Egyik hozzászóló így fogalmazott: – Rendőr, kamera, felvétel a drogosról, hogy tudjuk, ki az.

A lakosok szerint szoros összefogásra van szükség, hogy megelőzzék a nagyobb bajt. – Mindenhol persze nem tudnak ott lenni a rendőrök, de mi felnőttek fogjunk össze, ha látjuk, hogy gyerekeket zaklatnak – írták. A legtöbben azonban nemcsak a konkrét eset miatt aggódnak.

A férfi volt már pszichiátrián

– Ez a kéregető már volt a pszichiátrián – állítja egy helyi vállalkozó. Vámosiné Takács Beatrix, egy helyi étterem tulajdonosa hírportálunknak elmondta, hogy a napokban maga is találkozott az érintett férfival. – A településen működő albán pékségnél láttam a kéregetőt. Amit kéregetett, jött egy lány elektromos kerékpárral, a markába tette a pénzt, ő meg adott neki valamit. A lányt megkérdeztem, azt mondta, gyógyszert hozott neki, mert fájt a feje. De ez a férfi már volt a pszichiátrián, három hónapja kezelték, és ha bekattan, veszélyes. Abban az állapotban a nyílt utcán szeméremsértést követ el. A kórházban mondták is, hogy nem stabil, és több hasonló ember is kóborol most a városban – mesélte a vállalkozó.