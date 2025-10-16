44 perce
Reszketett a félelemtől a kislány, amikor az idegen odalépett mellé és feltette neki a kérdést
Egy gyermektől kért pénzt egy férfi Tiszaföldvár központjában. A kislány zaklatása nagy felháborodást és félelmet váltott ki.
Tiszaföldváron egy munkahelyi ablakból figyeltek fel a helyiek egy ijesztő jelenetre, egy kislány zaklatása történt ugyanis a belvárosban. A közösségi oldalon megosztott bejegyzés szerint egy droghasználóként ismert kéregető férfi szólított le egy 5. osztályos kislányt. A gyermeket a közelben dolgozók látták meg az ablakból, amint reszketve próbál aprót keresni a táskájában, miközben a férfi pénzt kér tőle. A szemtanúk azonnal közbeléptek, elzavarták az illetőt, a lányt pedig biztonságba kísérték.
Általános iskolás kislány zaklatása fényes nappal
A bejegyzés rövid időn belül futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, a hozzászólásokban több szülő is azt írta, hogy a városban elszaporodtak az ilyen esetek, és egyre több gyerek kerül kiszolgáltatott helyzetbe.
Nem tudják, mit tegyenek, ha idegen szólítja meg őket
– fogalmazott egy anyuka.
Többen hangsúlyozták, hogy otthon beszélni kell a gyerekekkel az ilyen helyzetekről, mert az ma már létfontosságú kérdés. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég a nyílvános poszt, a fellépés, értesíteni kell a hatóságokat. – Nem elég elzavarni a férfit, mert legközelebb újra megteszi. Rendőrt kellett volna hívni – írta egy helyi lakos.
A kommentekben elhangzó indulatok érthetőek, de veszélyesek is lehetnek. Vannak, akik erőszakos megtorlást javasolnak, mások a közösségi felügyeletet és a megelőzést hangsúlyozzák. Többen javasolják az okostelefonos felvételt és a pontos azonosítást, hogy a hatóságok is dolgozni tudjanak az ügyön. Egyik hozzászóló így fogalmazott: – Rendőr, kamera, felvétel a drogosról, hogy tudjuk, ki az.
A lakosok szerint szoros összefogásra van szükség, hogy megelőzzék a nagyobb bajt. – Mindenhol persze nem tudnak ott lenni a rendőrök, de mi felnőttek fogjunk össze, ha látjuk, hogy gyerekeket zaklatnak – írták. A legtöbben azonban nemcsak a konkrét eset miatt aggódnak.
A férfi volt már pszichiátrián
– Ez a kéregető már volt a pszichiátrián – állítja egy helyi vállalkozó. Vámosiné Takács Beatrix, egy helyi étterem tulajdonosa hírportálunknak elmondta, hogy a napokban maga is találkozott az érintett férfival. – A településen működő albán pékségnél láttam a kéregetőt. Amit kéregetett, jött egy lány elektromos kerékpárral, a markába tette a pénzt, ő meg adott neki valamit. A lányt megkérdeztem, azt mondta, gyógyszert hozott neki, mert fájt a feje. De ez a férfi már volt a pszichiátrián, három hónapja kezelték, és ha bekattan, veszélyes. Abban az állapotban a nyílt utcán szeméremsértést követ el. A kórházban mondták is, hogy nem stabil, és több hasonló ember is kóborol most a városban – mesélte a vállalkozó.
A helyiek szerint az iskoláknak és a szülőknek is közösen kell cselekedni, mert nem hagyhatják, hogy a gyerekek féljenek az utcán. Beszélni kell velük otthon arról, hogyan reagáljanak, ha idegen szólítja meg őket, ne adjanak át semmit, keressenek felnőttet, azonnal menjenek biztonságos helyre, az iskolába vagy haza.
Mint megtudtuk a probléma leginkább a Kossuth iskola környékét érinti.
Ahogy hírportálunk is megírta, a hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bárki bűncselekmény áldozata lesz vagy észleli azt, jelentse be a rendőrségen, hogy elindulhasson a hivatalos eljárás vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
