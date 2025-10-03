október 3., péntek

Körözés

26 perce

Két héttel a születésnapja előtt tűnt el a kékszemű kamaszlány – fotó!

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Körözést adtak ki egy szolnoki születésű lányra.

Bátori Attila

A körözést szeptember 30-án adták ki. Nem ez az első eset, hogy a rendőrség keresi a lányt.

Szeptember 30-án adták ki a körözést a képen látható Peres Mónikára
Forrás:  Police.hu

Miért adtak ki körözést a lányra?

A rendőrségi információk szerint a 15 éves, szolnoki születésű Peres Mónika szeptember 30-án eltűnt, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a lány közel 165 cm magas, telt testalkatú, szőke, hullámos hajú.

Eltűnés miatt korábban is körözték

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság nem most keresi először a 15 éves Peres Mónikát. A fiatal lány már korábban is eltűnt. Április 15-én szintén azért történt meg a körözés elrendelése, mert a tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott.

Hogyan  segíthet a lakosság az eltűnt, körözött személyek esetében?

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Peres Mónikát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

