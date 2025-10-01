október 1., szerda

Malvin névnap

Rendőrségi akciók

3 órája

Megérkeztek a számok, több körözött személy csuklóján is kattant a bilincs

Címkék#elfogás#rendőrség#közlekedési baleset#körözött személy

Ezúttal nem csíptek nyakon ittas vezetőt a vármegyei rendőrök, de körözött személyekkel bőven akadt dolguk.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben egy olyan közlekedési balesethez riasztották a rendőröket, ahol személy is sérülés is történt.

rendorseg_illusztracio_08
Közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök, valamint körözött személyt is fogtak az elmúlt 24 órában
Forrás:  Illusztráció / MW archív

A közlekedési eseményen túl az egyenruhások négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.


 

