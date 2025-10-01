Megérkeztek a számok, több körözött személy csuklóján is kattant a bilincs

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben egy olyan közlekedési balesethez riasztották a rendőröket, ahol személy is sérülés is történt.

Közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök, valamint körözött személyt is fogtak az elmúlt 24 órában

Forrás: Illusztráció / MW archív

A közlekedési eseményen túl az egyenruhások négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.