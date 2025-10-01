Rendőrségi akciók
7 órája
Megérkeztek a számok, több körözött személy csuklóján is kattant a bilincs
Ezúttal nem csíptek nyakon ittas vezetőt a vármegyei rendőrök, de körözött személyekkel bőven akadt dolguk.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben egy olyan közlekedési balesethez riasztották a rendőröket, ahol személy is sérülés is történt.
A közlekedési eseményen túl az egyenruhások négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
