Egy hétig csendben figyelték az autósokat, és furcsa mintázat rajzolódott ki a Jászkunságban

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között „Focus on the road – Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott. A Jászkunságban is akcióztak.

Az elmúlt napokban vármegyénkben is fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség. Elég sokan mobiloztak vezetés közben

Mi volt a közlekedésbiztonsági ellenőrzés fókuszában?

A rendőrök az egész országban fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetheti a személy- és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabályszegésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hangsúlyozta: a járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét.

– A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz – mutatott rá András Hunor Lehel.

Mit mutatnak a számok?

– Vármegyénkben az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt nyolcvanhárom, egyéb jogsértések miatt nyolcvankilenc esetben jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kétszáznyolcvanhárom emberrel szemben intézkedtek – részletezte a jászkunsági adatokat a sajtóreferens.

Hozzátette: a rendőrség továbbra is felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől.

– Maguk, valamint a közlekedés többi résztvevője érdekében tartsák be a közlekedési szabályokat, és türelmesen, egymásra odafigyelve vegyenek részt a forgalomban! Ne feledjék, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek – emelte ki végül András Hunor Lehel.