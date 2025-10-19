1 órája
Az árokba csapódva végezte egy autó Abádszalóknál, több egység is a helyszínre sietett
Lesodródott az útról, majd az árokban végezte egy autó Abádszalókon. Mutatjuk a részleteket.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Letért az útról, majd az árokba sodródott egy autó vasárnap délelőtt a 3217-es út 7-es kilométerénél, Abádszalók külterületén – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést.
A tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a mentési munkálatok alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.
