Baleset

3 órája

Az árokba csapódva végezte egy autó Abádszalóknál, több egység is a helyszínre sietett

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#tűzoltóság#Abádszalók

Lesodródott az útról, majd az árokban végezte egy autó Abádszalókon. Mutatjuk a részleteket.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Letért az útról, majd az árokba sodródott egy autó vasárnap délelőtt a 3217-es út 7-es kilométerénél, Abádszalók külterületén – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. 

A tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a mentési munkálatok alatt az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.

