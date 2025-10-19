Nincs vége a napnak: Jászberényben egy autó az árokban landolt a brutális csattanás után

Két autó karambolozott vasárnap este Jászberénynél, a 3109-es úton – adott hírt a balesetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A csattanás olyan méreteket öltött, hogy az egyik autó az árokban végezte.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A helyszínre a jászberényi hivatásos egység érkezett ki, akik áramtalanították a járművet, a társhatóságok szintén a helyszínen dolgoznak.