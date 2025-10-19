Nincs vége a napnak: Jászberényben egy autó az árokban landolt a brutális csattanás után

október 20., hétfő

Újabb baleset történt a Jászkunságban, ezúttal Jászberényben, ahol két autó ütközött össze a 3109-es úton.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Két autó karambolozott vasárnap este Jászberénynél, a 3109-es úton – adott hírt a balesetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A csattanás olyan méreteket öltött, hogy az egyik autó az árokban végezte. 

A helyszínre a jászberényi hivatásos egység érkezett ki, akik áramtalanították a járművet, a társhatóságok szintén a helyszínen dolgoznak.

 

