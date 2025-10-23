Közlekedési baleset
1 órája
Teljes útzár a szolnoki baleset miatt, a tűzoltók is a helyszínre érkeztek
Közlekedési baleset történt október 23-án, csütörtökön délelőtt Szolnokon. A Vízpart körútra kellett riasztani a tűzoltókat.
Csütörtökön, a délelőtti órákban közlekedési baleset történt Szolnokon – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya.
Az információk szerint két személyautó ütközött össze Szolnokon, a Vízpart körúton, a Debreceni út közelében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
