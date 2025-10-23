október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Közlekedési baleset

1 órája

Teljes útzár a szolnoki baleset miatt, a tűzoltók is a helyszínre érkeztek

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Szolnok#karambol

Közlekedési baleset történt október 23-án, csütörtökön délelőtt Szolnokon. A Vízpart körútra kellett riasztani a tűzoltókat.

Mészáros Géza

Csütörtökön, a délelőtti órákban közlekedési baleset történt Szolnokon – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya.

Cars,Crashed,Heavily,In,Road,Accident,After,Collision,On,City
Összeütközött két autó Szolnokon 
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Az információk szerint két személyautó ütközött össze Szolnokon, a Vízpart körúton, a Debreceni út közelében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

